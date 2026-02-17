Slušaj vest

Zoran Šijan, žestoki momak, koji je ubijen je 27. novembra 1999. godine u samom centru Beograda, na raskrsnici Ulice Svetozara Markovića i Nemanjine.

Spot iz 1994. godine

Osim po zavidnoj sportskoj karijeri i podzemlju, javnosti je poznat i kao bivši suprug pevačice Goce Božinovske, sa kojoj je dobio sina i ćerku.

Zoran Šijan u spotu Zlate Petrović

Inače, malo ko zna da se Šijan pojavljuje u spotu pesme "Otvori se, zemljo" iz 1994. godine, Gocine najbolje prijateljive pevačice Zlate Petrović.

"Zaključali su me"

"Otišli smo u Surčin tu noć smo bili zajedno, on me je tu noć zaprosio, posle dva dana poznanstva. Ujutru u pet sati mi ležimo, ja mu kažem: "Treba da me voziš", tad sam stanovala u centru, u Dimitrija Tucovića. On mi kaže: "Mogu da te vozim samo da uzmeš svoje stvari i da se vratimo", ja kažem: "Kakve stvari, tu su mi i mama i dete". On kaže: "Ja sam te najozbiljnije pitao", ja sam počela da se šalim sa njim, kažem mu: "Pa nisi obavestio svoje roditelje", mislila sam da je sve šala. On je odmah zvao mamu, pitao je gde mu je tata, zvao ih da dođu. Kad mu je došla majka, on kaže: "Mama, ja sam se oženio". Onda je pozvao neke tamburaše iz Surčina, krenulo veselje, pozvao drugove, a ja moje nisam ni obavestila. Zvala sam odmah Zlatu, da joj kažem da sam se udala, ona je mislila da se šalim. Zlata je odmah pozvala moju sestru, oni su mene zaključali, kažu da nisam normalna, zaključali su me u stanu i rekle: "Ne ideš ti nigde, koja crna udaja, je l' si ti normalna, ti ne znaš čoveka, a udaješ se", ja im kažem: "Ja sam se već udala, gotovo, mi smo sinoć pravili veselje". Oni su mislili da sam pukla, da nešto nije u redu sa mnom. To je bio jul. Ja sam posle radila do Nove godine, odradila još te tezge koje sam imala dogovorene - ispričala je jednom prilikom pevačica.

Zoran Šijan i Goca Božinovska u vreme ljubavi

Goca Božinovska ga je volela do poslednjeg dana

- Odem vikend da odradim, on me čeka na aerodromu, to je tako trajalo dva meseca, a onda mu je puk'o film. Bili smo na nekoj svadbi, prišao mi je neki stariji čovek, deda i zalepio mi 100 maraka na glavu. On je ustao, uhvatio me za ruku i rekao: "Ustani, uzmi stvari, idemo kući", ja mu kažem: "Kako da idemo kući, svadba u toku, ja glavna pevačica na svadbi", on kaže: "Ja ne mogu da dozvolim da moju ženu pljuju i lepe".I nikad više nisam uzela mikrofon u ruke dok se nismo rastali. Naravno da mi je to teško palo, ali ja sam njega volela neizmerno, do poslednjeg dana, meni je bila veća ljubav prema njemu nego prema muzici... Posle sam već krajem decembra ostala u drugom stanju, Zorana se rodila u septembru, posle 14 meseci i Mirko. Sve se nekako brzo izdešavalo, tako smo brzo živeli, tako je sve brzo i prošlo - izjavila je Goca.

Zoran Šijan varao Gocu sa komšinicom

Podsetimo Zoran Šijan je svojevremeno varao suprugu ne sa bilo kim, već sa njenom komšinicom i prijateljicom Gordanom, sa kojom je kasnije dobio vanbračnog sina Vukašina.

Pevačica i Gorana su bile prve komšinice i drugarice sve do 1996, kada je Zoran Šijan ostavio Gocu i decu zbog nje. Božinovska se sa sinom i ćerkom nakon toga preselila na Novi Beograd, a Gorana je Šijanu 1999. podarila još jednog naslednika Vukašina, koji je rođen samo tri nedelje pre očevog ubistva.

Foto: Printscreen

"Ta žena mi je uništila porodicu. U stvari, uništila mi je ceo život. Bilo je teško, ali ne vraćam se na staro. Odlučila sam da više ne trošim vreme i živce na nepotrebne stvari. Toliko sam dragih i voljenih ljudi koji mi nedostaju izgubila, tako da neke stvari nisu ni približno bolne kao te. Mogu samo da kažem da ona i ja nismo u svađi i da je među nama sve OK. Šta je bilo, bilo je. Treba se radovati, a ne tugovati i vraćati film u prošlost. Uvek sam bila tolerantna i praštala, pa tako i njoj. Oprostila sam, ali nisam zaboravila. Jedno je sigurno, moj Zoran je bio uz mene do kraja", rekla je svojevremeno Goca.

Zoran Šijan

Vanbračni sin Zorana Šijana

Inače, najmlađi sin Zorana Šijana očito je krenuo očevim stopama.

Pre nekoliko godina priveden je sa još dvojicom mladića zbog sumnje da je učestvovao u pucnjavi na Novom Beogradu, a krajem 2021. uhapšen je zbog posedovanja nedozvoljenih supstanci, i to mu, prema pisanju medija nije prvi put da se susreće sa problemima sa zakonom, i ranije je privođen zbog pucnjave i tuče.