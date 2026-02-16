Slušaj vest

Pevač i baletski igrač Aleksa Jelić, koji trenutno živi u Barseloni, otkrio je šta misli o domaćoj estradi.

On se najpre prisetio kako mu je javna scena Srbije izgledala kada je počeo da se bavi pevanjem.

"Nikada nisam podilazio tržištu"

„Kada sam snimio prvi album nisam znao gde želim da se bavim muzikom, bio sam ubeđen u to da sam ja za američko tržište, igram, pevam, ali doživiš onda šok kada shvatiš da je ova zemlja drugačija od tvoje frekvencije, nikada nisam podilazio tržištu i neću nikada. Ja sam se bavio i baletom i muzikom ovde, tamo kada sam napustio balet, napustio sam ga“ - govorio je svojevremeno Jelić.

"Balkan, to je za mene bio kulturološki šok"

„Došao sam ovde 2007. godine, snimajući album i ne znajući šta me čeka, misleći da smo Engleska i Amerika i da se takvi umetnici cene i onda dođeš ovde i vidiš da ibarska magistrala rastura, folkerice, sedam osmina, brđani, Balkan, to je za mene bio kulturološki šok i dugi niz godina mi je trebalo da prihvatim da neke stvari ne mogu da promenim, ali da mogu da promenim time što ću ja biti iskren i davati sebe 1000 odsto, bez obzira koliki je fid bek, a desilo se da fid beka nema uopšte."

„Spajati muziku, pevanje i balet se zasigurno više ceni u Americi nego na prostorima Balkana, baviti se pop muzikom u ovoj zemlji je ogroman rizik, a kada kažem pop muzika, ne mislim na tabloidne pevače…“, govorio je svojevremeno Jelić.

"Surogat majka iz Kolumbije će mi roditi dete"

Podsetimo, Jelić je nedavno dospeo u žižu interesovanja, kada je otkrio da će dati sve od sebe da se ostvari u ulozi roditelja putem surogat majke, kao što je uradila njegova koleginica, Marija Šerifovič.

- Ja sam odlučio da razmišljam u tom pravcu, da pokrenem neke korake i da pričam o tome. Smatram da tabue treba razbijati, kameno doba je odavno prošlo. Surogatstvo je u većini zemalja sveta prihvaćeno, ali ne može to tek tako da se završi. Recimo, u Španiji postoji proces veštačke oplodnje, ali proces surogatstva nije dozvoljen. Svi oni koji se odluče na taj potez moraju da znaju da ima samo nekoliko zemalja u svetu koje to odobravaju. Ukrajina je nemoguća misija poslednjih godina, jer se došlo do toga da je preko 100 hiljada beba ostalo bez roditelja, roditelji ne mogu da dođu po svoju decu zbog stanja tamo. Amerika je nedostižna zbog finansija, a onda postoje neke zemlje kao Meksiko, Kolumbija, možda i Argentina, gde možete da uđete u taj proces, a da nemate toliki izdatak, dok kada je Amerika u pitanju, nemate rizik kao u Ukrajini. Odlučio sam da započnem taj proces, to nije od danas do sutra. Prvo imate proces raznih provera, dokumentacije, administracije. U zemljama koje sam naveo, to je proces gde singl roditelji ostvare svoj san. Ne moraš da budeš u braku - govorio je Aleksa.

