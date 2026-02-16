Slušaj vest

Influenseru Baki Prasetu je tokom prethodne noći zapaljen džip u vrednosti od 400 hiljada evra. Novinarka Ljiljana Stanšić našla se na licu mesta sa najnovijim informacijama o ovom slučaju:

- Kao što i sam Bogdan Ilić je objavio na društvenim mrežama, njemu je noćas zapaljen automobil ispred zgrade gde živi u luksuznom naselju. Vozilo je totalno uništeno. Zatekli smo jutros i pripadnike policije koji su ispitivali apsolutno sve ono što ima veze sa ovim slučajem.

Stanišić je porazgovarala i sa komšijama. Neki su iznenađeni zbog ove situacije, a više njih sa kojima je pričali uopšte nisu iznenađeni s obzirom na Bogdanov život:

- Sobzirom na to da Ilić vodi turbulentan način života, ovakva situacija nije neočekivana. Očigledno da postoji pozadina ovakve priče kao i u svemu. Retko kome se pale automobili, zapravo ne pale se tek tako, a to će istraga da utvrdi i u narednim danima, naravno, sačekaćemo saopštenje zvanično policije da ne bismo spekulisali i nagađali - kaže Stanišić i dodaje:

- Svakako treba nadležni organi da ispitaju slučaj, oni su trenutno na terenu i ima ih više od deset službenih lica koji ispituju apsolutno ceo kraj. Istražuju, prikupljaju materijalne dokaze, a i razgovaraju sa sugrađanima koji možda mogu da pomognu u raščišćavanju ove situacije.

Kaže da roditelji iz okolnih zgrada dovode svoju decu kako bi ih fotografisali ispred uništenog vozila:

- To je zaista zabrinjavajuće i neprimereno za tako nešto - kaže Stanišić.

Oglašavanje Bogdana Ilića

Baka Prase se ubrzo nakon incidenta pojavio ispred zgrade i snimio šta je ostalo od automobila. Iako je situacija ozbiljna, odlučio je da sve prokomentariše u svom sarkastičnom tonu.

- Oglas za auto, "brabus 800 4x4". Prvi vlasnik vozila baba do pijace. 2022. godište, malo da se ispolira i kao nov. U voznom stanju, enterijer custom rađen, eto, zainteresovani dm - rekao je Baka.

Snimak je podelio na društvenoj mreži Tiktok. Na snimcima se jasno vidi da je vozilo pretrpelo ogromnu štetu, stakla su popucala, unutrašnjost je potpuno izgorela, sedišta nagorela, a karoserija deformisana usled visoke temperature.

