Edita Aradinović priznala da se ugojila 10 kilograma što joj se ne sviđa

Edita Aradinović uživa u trudničkim danima, ali to je ne sprečava da i dalje bude aktivna u poslovnim vodama.

Trudna Edita pokazala stomačić

Pevačica je iznenadila sve na Instagramu kada je objavila nove fotografije gde je promenila lični opis.

Aradinovićeva je na ovim slikama plavuša sa izuzetno tankim obrvama, a detalj koji je privukao najviše pažnje jeste njene trudnički stomačić koji se uveliko nazire.

Raskinula sa partnerom

Edita Aradinović odlučila je da prekine ćutanje i prvi put javno progovori o razlazu od partnera Nenada Stevića, sa kojim čeka dete. Nakon brojnih spekulacija koji su se pojavili, Edita je jasno stavila do znanja da želi da zaštiti svoju privatnost, ali i dostojanstvo buduće porodice.

- Bože sačuvaj i sakloni. Majko sveta. Ovo će biti jedina moja izjava. Nenad i ja nismo emotivni partneri, ali smo partneri za ceo život. On je dobar čovek i biće dobar otac. Naše dete je sada prioritet i, ako imate malo sluha, molim vas da ovde stanete sa naslovima- poručila je Edita.

Indi postaje tetka

Iako su imale turbulencije u odnosu, Editina sestra Indi, ne krije sreću povodom najlepših vesti.

- Kada sam primila tu vest od nje, bila sam presrećna. Poslednjih godinu-dve non-stop sam se molila bogu da Edita ostane u drugom stanju. Za nju sam imala takav osećaj. Javila mi je porukom: "Postaćeš tetka." Bila sam emotivna, zaplakala sam. Vozila sam, bila sam na semaforu, zastala sam, udahnula duboko i radovala se. Odmah sam je pozvala. Kao da se meni to događa. Beba u kući, nova radost, nova sreća, nova energija. Ništa lepše.