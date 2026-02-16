Slušaj vest

Pevačica Viki Miljković proteklih sedam dana boravila je u Dubaiju sa suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, sinom Andrejem i pevačem Nerminom Handžićem.

Boravak u ovom luksuznom gradu protekao je u znaku odmora i porodičnog uživanja, ali i profesionalnih obaveza, s obzirom na to da su tokom boravka održali i nastup u jednom od najpoznatijih tamošnjih klubova u kojem nastupaju velike zvezde sa Balkana.

Viki Miljković Izvor: privatna arhiva/Viki Miljković

U nedelju su se svi porodično vratili u Beograd, nakon čega se Viki odmah posvetila poslovnim obavezama u njenoj firmi koja se bavi nekretninama, ali i intenzivnom radu na novom albumu.

S druge strane, Nermin Handžić započeo je finalne pripreme za sutrašnji nastup na koncertu posvećenom legendarnom pevaču Šaban Šaulić u Sava centru.

Viki Miljković i sin
