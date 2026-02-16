Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje u Palati Srbija odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Sretenja - Dana državnosti Srbije.

Svečanost uručenja odlikovanja u Palati Srbija počela je intoniranjem državne himne "Bože pravde", a potom je usledio kratak film o vaskrsenju srpske države i prvom ustavu na Balkanu koji je donet upravo u Srbiji. Nakon toga, okupljenima se okupio Vučić.

Na spisku za odlikovanje, ove godine se našla i estradna umetnice Ana Bekuta i Snežana Đurišić.

Ana je izašla na scenu sredjena u crnom sakou i zelenoj suknji, a odmah za njom izašla je i Snežana u elegantnom crnom odelu i sa osmehom na licu dobile su zlatne medalje za zasluge.

Podela odlikovanja u tri grupe

Prema Zakonu o odlikovanjima, odlikovanja se dele u tri grupe - ordeni, medalje i spomenice.

Među ordenima su Orden Republike Srbije, Orden srpske zastave, Orden Karađorđeve zvezde, Sretenjski orden, Orden belog orla sa mačevima, Orden zasluga za odbranu i bezbednost.

Medalje koje se dodeljuju su Medalja za hrabrost "Miloš Obilić", Medalja za zasluge i Medalja za revnosnu službu.