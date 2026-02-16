Slušaj vest

Ana Jovanović u godinu dana udala se i rezvela, a izgleda i da se pomirila sa sadašnjim bivšim partnerom Nikolim s obzirom da je za Dan zaljubjenih dobila poklon i to veliki poklon.

Ana i Nikola na društvenim mrežama podelili su video snimak za Dan zaljubljenih.

Ana je od bivšeg muža dobila poklon na ovaj datum, a u pitanju je bio automobil.

Nikola je poklon ukrasio crvenim balonima u obliku srca.

Foto: Printscrean

Ana o razvodu

Na pitanje da li je saznala da joj je Nikola nešto radio iza leđa, rekla je:

- Razočarao me, samo ću to reći.

Ona je dodala i da joj je partner često prebacivao stvari iz prošlosti.

- Jeste mi prebacivao i pominjao, ali mogu samo da kažem da me razočarao. Ja se neću miriti s njim jer tu nismo samo nas dvoje već i naša beba, a ja sam se odlično snašla u toj ulozi. Ima od svega po malo i ne bih tu previše čačkala mečku, sveže je jako. Ja ću njega poštovati celog života, ne želim da se moja ćerka za par godina nađe u nekim neprijatnim situacijama. Želim da moje dete sutra odrasta u normalnim uslovima. Kad već nas dvoje nismo mogli da budemo jedno drugom muž i žena, što ne bi mogli da budemo mama i tata - rekla je Ana.

1/5 Vidi galeriju Ana Jovanović Foto: Pritnscreen/Instagram

- Ja koliko god sam se trudila da budem dobra, sigurno nisam uspevala da budem najsjajnija. Živi smo ljudi i grešimo, ali ne mislim da bi on išao po emisijama da mene pljuje. Opet kada bi do toga došlo, s moje strane mu ne bi bilo uzvraćeno.