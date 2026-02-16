Slušaj vest

Bojana Stojković bila je jedan od zapaženijih učesnika "Velikog brata", koji se emitovao 2011. godine. Od tada se povukla iz medija i retko se pojavljivala u javnosti.

Tokom boravka u kući "Velikog brata", Bojanu su povezali sa Marijanom Seifertom, kao i Nemešom, a potom sa Vladimirom Tomovićem. Takođe se pisalo da je bila bliska Sorajina prijateljica. Međutim, ništa od toga nije istina, što nam je u razgovoru za Kurir otkrila.

Pisalo se da si se preselila u Niš i da su ti u salonu klijenktinje Kulićke. Da li to istina?

- Ja radim u salonu sa mojom najboljom drugaricom odbojkašicom u koji dolaze javne ličnosti. Užasava me što po portalima pišu da živim i radim u Nišu, jer ja veze s tim gradom u životu nisam imala. Ne znam odakle ljudima ta informacija. Jedno vreme se provlačilo da sam iz Užica, jer sam igrala odbojku u Užicu.

Ko ti sve dolazi od poznatih ličnosti?

- Dolaze mi Svetlana Ceca Ražnatović, Teodora Džehverović, Dušica Jakovljević, Milan Milošević, a svraćale su mi Kulićke, pa su verovatno iz tog razloga povezali da sam se preselila u Niš.

Kako se ponašaju kad dođu kod tebe u salon?

- Ceca je predivna, ostavila je sjajan utisak na mene. Uvek je super raspoložena, ponaša se kao brat. Dok ima i onih koji su zategnuti. Konkretno, Teodora Džehverović ima taj stav. Na prvi utisak mi je bila jednostavno nedovoljno pristupačna kao Ceca. Ceca je baš specifična. Pored nje, na mene je isto ostavio dobar utisak Stefan Karić. Dečko je vaspitan i kulturan. Priča da je pretukao Šaviju mi je zaista neverovatna jer ga ja znam u drugom svetlu.

Ko je još dolazio u salon?

- Žene kriminalaca i biznismena, ne bih baš iznosila te detalje, ali s obzirom na to da smo u salonu trenutno sa Cecinim frizerom Stevanom, nama zaista dolazi veliki broj poznatih ličnosti.

A od pevačica?

- Marina Visković mi je isto na prvu loptu bila zategnuta, a posle toga imam toliko pozitivno mišljenje, kao prema retko kome.

Cecin frizer je nedavno pričao da je neka poznata ličnost slala ljude da ga biju. Jel znaš nešto o tome?

- Iskreno ne znam ništa o tome, sad sam malo manje u salonu jer imam problem sa leđima. Znam da je pre godinu, godinu i po dana imao problem sa fanovima. Imao je neprijatne situacije.

Jel se i dalje baviš odbojkom?

- Odbojkom se ne bavim duži vremenski period, otkako sam počela da radim u salonu, prestala sam.

Pričalo se da si lupila šamar sudiji na Evropskom prvenstvu?

- Da, jesam, on je tada svirao kraj utakmice, nakon čega smo se mi pobunili. Dok je stajao, uhvatila sam ga za pištaljku i uspela sam da ga okrznem. Nije to sad bio neki šamar kako je predstavljeno.

Kakvi su ti planovi nadalje?

- Planiram da u budućnosti budem odbojkaški trener i da se na taj način malo vratim u odbojku, upisala sam školu za to. Hoću decom da se bavim jer je to velika ljubav. Oni te pune energijom, a odrasli te troše.

Ljudi su te upoznali kroz učešće u "Velikom bratu" gde si imala zapažen odnos s nestalom Marijanom?

- Mene su i novinari zvali nakon njenog nestanka da me pitaju da li ja nešto znam o tome. Marijana i ja smo se nakon izlaska iz rijalitija videle samo dva puta, kako bi nesuglasice koje smo tamo imale rešile. Mi ni tamo dok smo bile nismo bile nešto specijalne bliske. Tu su bile čarke, svađe, bila sam upletena ni kriva ni dužna u tu priču s Nemešom. Kad sam izašla i videla naslove u novinama, shvatila sam da smo radnja dešavanja u rijalitiji bili Nemeš, Marijana i ja. Na pola rijalitija je potom ušao Vladimir Tomović s pričom ti se sviđaš mojoj mami, ti ćeš biti moja žena, počeo me je muvati i onda je on razdvojio Nemeša, Marijanu i mene (smeh). Nas dve uopšte nismo bile bliske tamo, čak smo imale i incident zbog čega je ona mene kasnije zvala da mi se izvini. Opsovala mi je majku, a moja majka nije živa. Stvarno bezveze. U spoljnom svetu smo se videle nakon rijalitija, nakon toga se pomirila s Nemešom, ostale smo bez kontakta i njoj se gubi svaki trag. Posle toga se ponovo udala, šta se tu desilo ne znam. Nije mi bilo prijatno kad sam čula. Predugo nje nema da bi postojala mogućnost da je živa, suludo je da imaš dvoje dece i da godinama ne dolaziš kući.

Sa Sorajom si isto bila u rijalitiju?

- Svi pišu da sam ja u "Velikom bratu" bila Sorajina najbolja drugarica, ali je to najveća laž. Ja sam bila u boljim odnosima s Marijanom. Ušla sam u kuću "Velikog brata", a Soraja je ušla u otpad. Ako se sećate postojale su one igrice, gde sam bila kapiten jer sam pobeđivala i moj glas se računao duplo zbog čega sam Soraju izbacila iz kuće i mi od prvog dana nismo oči videle jedna drugoj. Nismo se volele. Čak sam je i privatno srela nakon "Velikog brata" i nismo se javile jedna drugoj. Desio se jaz od prvog momenta upoznavanja s njom. Nikad nismo izgladile odnose. Ona je jedina profitirala posle "Velikog brata", njoj je trebala medijska popularnost da bi uspela da dođe do svog cilja koji je imala od prvog momenta. Ja to poštujem.

Da li si imala prilike da sretneš Nemeša nakon "Velikog brata"?

- Srela sam ga jednom ispred salona, srdačno smo se pozdravili. Nije on tada bio s Marijanom, relativno skoro sam ga videla.

Da li ti je učešće u "Velikom bratu" napravilo problem?

- Jeste, trebala sam da potpišem za klub u Švajcarskoj i sve je bilo rešeno. Međutim naišli su na klipove iz "Velikog brata" gde ja sedim u pušioni i pušim, a u Švajcarskoj je strogo zabranjeno svugde pušenje, još na sve to ja kao profesionalni sportista u tom momentu, tako da mi je ugovor propao.