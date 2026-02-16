Slušaj vest

Bogdanu Iliću poznatijrm kao Baka Prase u ranim jutarnjim časovima zapaljen je automobil u luksuznom naselju Beograd na vodi. Prava drama odvijala se ispred zgrade jutjubjera, a njegov "mercedes brabus" od 500.000 evra navodno je namerno zapaljena na parkingu ispred zgrade, a vatra je u sekundi progutala automobil.

Čim je buknuo požar, alarmirane su sve nadležne službe koje su brzo stigle na lice mesta, ali je za skupocenu mašinu bilo kasno. Prizor je zastrašujući – od automobila je ostala samo ugljenisana školjka, a materijalna šteta je totalna.

Međutim, sada se na društvenim mrežama pojavio snimak koje je šokirao mnoge, a reč je o snimku koji je nastao samo nekoliko sati pre nego što je auto potpuno izgoreo. Tiktoker poznat kao Deki BMW objavio je video ispred tada još neoštećenog automobila, u kojem direktno proziva Ilića rečima:

- Vrati pare koje si dužan ili ti kola idu na licitaciju!



U komentarima ispod njegovog videa, redjaju se komentari:

"Kako će ovaj dečko objasniti ovo policii", "Jel si ga ti zapalio?", "Brat se nije šalio", komentari su ispod videa.

Baka tvrdi da su ga reketirali

On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.

- Zapalili Brabusa jer nisam hteo da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

Podsetimo, automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.