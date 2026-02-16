Slušaj vest

Dara Bubamara, u velikoj ispovesti, nedavno je po prvi put progovorila o brojnim kontroverznim trenucima iz svoje karijere i života.

Bubamara je sreća!

Dara je najpre otkrila kako je dobila svoj zaštitni znak, nadimak koji je postao sinonim za nju:

- Bubamara je sreća. Ja uvek kažem da je to neka sudbina. Često kada sam razgovarala sa Sašom Popovićem, govorio mi je: "Dara Bubamara je najbolji nadimak na estradi". I Lepa Brena se složila, to je ime koje se čuje, koje ima zvučnost - kaže Dara, prisećajući se trenutaka kada je postala prepoznatljiv lik na srpskoj estradi.

Iako je na početku svoje karijere morala da balansira između školskih obaveza i nastupa, Dara je imala jasnu viziju.

- Pevala sam do 3-4 ujutru, pa išla u školu. Iako nisam imala detinjstvo kao moje vršnjakinje, uspeh je bio neizbežan - priznaje pevačica, koja je brzo postala zvezda na estradi.

Raspad benda

Jedan od najdramatičnijih trenutaka u njenoj karijeri bio je raspad "Dara Bubamara" benda. Iako su predviđali da će bend trajati dugo, ubrzo nakon prvog albuma sve se raspalo. Dara je objasnila da je u pitanju bila ljubomora, jer su kolege u bendu bile zavidne na njenoj popularnosti.

- Mi smo počeli zajedno, ali su nastali problemi jer su svi želeli isto, a neki su bili ljubomorni. Postalo je jasno da ne mogu svi biti u centru pažnje, pa sam donela odluku da odem - priča ona, dodajući da su se odnosi u bendu pogoršali i zbog nesuglasica oko pesama i uloga u bendu.

Dara je otkrila da je njeno pravo ime Radojka, i da je dobila to ime u čast svoje bake.

- Baka mi je bila velika inspiracija, a sada, kada nosim njeno ime, ponosna sam - priznaje Dara, dodajući kako je od "Radojke" došla do popularnog imena Dara Bubamara.

Kad je bend napustila, Dara nije želela da se odrekne svog zaštitnog znaka.

- Iako su oni bili protiv, ljudi su me zvali Dara Bubamara, pa sam tako ostala. Čak su i oni snimili pesmu nakon mog odlaska, ali su se ubrzo raspali - priča pevačica.

Za prvog muža sam se udala da me ne bi hapsili!

- Taj prvi brak bio iz zezanja, a sad ću reći zašto iz zezanja. Pevali smo svi u Nemačkoj i imali smo od Jovanovića nekog menadžera papire i to je odjednom počelo hapšenje, pošto se nije plaćao porez. Goca Božinovska zaustavljena na granici, ovu pevačicu zaustavili na granici, haos. A Laki (Lazar Dugalić prim. aut) i ja tada u vezi, a on živi u Nemačkoj. I kaže Andrija, naš prijatelj, čoveče, jeste vi ludi da sad, ako uhvate Daru, ona će nagrabusiti zbog tog Jovanovića, kaže idite venčajte se i gotovo, ona ima papire i ćao, završeno. I ja kažem ajde.. Mislim, mi smo se zavoleli, živeli smo zajedno, ali ja sam mu rekla: "Slušaj, znači, ovo nije sad znači, brak. Ovo je sad zbog papira, ali da znaš, nemoj se sad utripovati da smo muž i žena.Mene svaki muškarci i dan-danas voli i ne žene se... Ali, on je tad gledao da mi uradimo za mene najbolje. Svakako se volimo i šta, nema to veze nikakve, ali stvarno smo bili mladi i stvarno smo hteli to zbog papira, kao, što ima veze, koliko se ljudi venčavaju po inostranstvu zbog papira mi smo opet bili zajedno. Ali ja sam mu rekla, da znaš, nije to sad kao brak, da ćemo mi sad decu imti i to sve, nego to je sad ovakva situacija. I to me je skupo koštalo. Laki i ja smo bili sedam godina zajedno i onda kada sam upoznala Milana ja sam išla da se razvedem tamo u Nemačku. On čak nije hteo da da razvod zato što je bio povređen. Ja mu lepo rekla da je zbog papira, a on ne da razvod. Ja svakom lepo kažem iskreno. On ne da razvod, brate. Ništa, Milan je to sredio sa njim."

"Majka nije dočekala moju slavu"

Najemotivniji trenutak u ispovesti bio je kada je Dara govorila o svom sinu Konstantinu i roditeljima.

- Majka mi nije dočekala moju najveću slavu, a tata je bio bolestan na dan mog koncerta u Areni - kaže Dara kroz suze, podsećajući se na žrtve koje su njeni roditelji podneli kako bi ona uspela.

- Danas imam mnogo toga, ali najvažnija stvar su mi oni koji su verovali u mene.

Afera nameštaljka

Iako se često spominju skandali u njenom životu, Dara priznaje da je imala nekoliko neprijatnih trenutaka, uključujući i porno aferu koja je uzdrmala njen imidž.

- "Pre ovoga su bile nameštaljki. To je uradio čovek kom sam ja pomogla. Dala sam mu 80.000 evra, možda i 100.000. Namestili su mi te neke slike, da sam ja bila šokirana. A namestili su u novinama kako sam ja slala nekom fudbaleru. A on je imao moj icloud. Tako da sam to Milanu objasnila tada je Milan je stao uz mene. To je bila nameštaljka zbog para."

Progovorila o poznanstvu s Milanom

"To je hit priča sad kad ti ispričam. Imala sam jednog lika, neku vezu, odavde dečko iz Srbije, mnogo lep momak, koji me molio da odem u Pariz da otpevam kod njegovog jako dobrog prijatelja, koji je isto predivan dečko i sjajan momak neku žurku za Helovin. On kao tamo ima svoj klub i sve i ja kažem, dobro. A sa tim dečkom koji me je slao sam tek počinjala neku vezu kao smo se zaljubil. I on me je molio da idem, Ja došla, čoveče, sačekao me Milan, tamo sve, ja kad sam ga videla stvarno odlepila. Kad sam ga videla, kako on priča, kako je on kulturan, ja odlepila, zaljubila se. On uzeo pa sipa mi čaj, onako, pa nije nametljiv, znači, odlepila. Ja sam tu otpevala, napravila haos, Milan me ispoštovo, ja došla u Srbiju, počeli tu da se kuckamo porukama sve super. Sve onako, kao normalno, znaš, ništa, tu nema neko muvanje i mene je to privuklo, što on mene nije odmah napadao. Bio je fin prema meni, ali... Nije bilo navalentan čak osam ja nekako počela da ga zvrckam, a on, onako, kao, znaš, ništa posebno. I nije takav tip, nije onako nametljiv. I prošlo je to vreme, par meseci došao u Novi Sad, onda mi se pojavio rođendanu, kupio mi ogromnu sliku sa mojim likom. Tako je krenulo. Trajalo je muvanje šest meseci, sedam. Kada smo se smuvali, odlepili smo bukvalno. Posle 5-6 dana Milen je rekao biraj gde ćeš da živiš, hoćemo u Francusku, gde hoćeš da živiš? Ja isto odlepila, upoznala mu roditelje, predivni ljudi koje sam toliko volela, oni su preminuli, mene su obožavali. Upoznao moju majku, mama odlepila. Znaš kad moja mama nije htela da sedne u avion plašila se, ona je zbog njega otišla u Pariz. Tata i mama su sve radili zbog njega, koliko su ga poštovali. A onaj što me je poslao u Pariz mi je rekao: "Kud sam te poslao", ja mu samo govorila "Jaoj što je Milan predivan, ja sam se zaljubila". Tako da je bio stvarno predivan život sa Milanom, bajka jedna, kada vratim film stvarno, bajka, bajka. I dan dan smo u dobrim odnosima. Malo se tu neka energija ugasila, ali evo mi se i dan danas čujemo svaki dan i u kontaktu smo kao porodica. Kada ode kod svojih na groblje, ode i kod mojih roditelja, šta god mi treba, tu je, ja za njega isto, tako da nikada se u životu ne zna šta se to može desiti u budućnosti."

Seka Aleksić je povredila

- Sreća je što sam ja u Novom Sadu i živim u drugom svetu. Nema me po Beogradu po lokalima. Jedino odem sa Cecom na ručak nekad ali ovako inače se ne družim preterano. Jeste povredila me je jedna, znamo koja je. Povredila me je za koncert, pravila se da mi je drugarica, ja sam išla obilazila joj dete ona napravi sedam dana koncert pred moj a pritom ja u tom momentu sam u bolnici. Seka Aleksić je u pitanju. Mi sedimo zajedno u Amidži šou emisiji, ja najavljujem koncert svoj u novembru i prošlo je malo od toga ona uzme i zakaže sedam dana pre mene. Ja je nazovem i pitam "čoveče o čemu se radi". I ona mi kaže ne znam ja to menadžeri ovo ono. Ja joj kažem znali ste u novembru, pravite sedam dana posle, mesec dana posle. Ja mislimd a je to neka ljubomora, imali su neke sponzore a sumnjam da su joj neki platili da me sabotiraju a Darinka sama. A Darinka pošto je raketa bez navođenja angažujem najjače ljude za ozvučenje i binu. Mislim da do tada ni jedna pevačica nije imala takav koncert. Bez ikakvih sponzora, sama. Haos sam napravila. Ja sam tu bila pobednik a njen koncert je bio znanje imanje, vašar sa tri sijalice i neko pevanje. Užas. Svakog stigne kazna Božija ko je pokvaren. Mene su neki terali čak i da odustanem. Zamisli ti to. Tu je bilo sabotiranja takvih, pa ne daj ovo ne daj ono. Mislim se šta ne daš sada ćeš da vidiš šta je koncert. Brat i ja smo se borili kao lavovi. Na estradi ne možeš da imaš drugaricu sa kojom možeš da se družiš svaki dan jer se bavite istim poslom. Ne ide to - govorila je pevačica za Telegraf.