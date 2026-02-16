Slušaj vest

Prošlo je dve nedelje otkako je Milica Todorović postala majka i na svet donela zdravog dečaka. Međutim i dve nedelje kasnije priče o pevačici i njenom partneru iliti ocu njenog deteta, se ne stišavaju.

Glavno pitanje za skoro svaku javnu ličnost je gotovo isto, šta misle o tome što je Milica u centru ovakvog skandala, a sada je svoj komentar dao i čuveni pevač Hasan Dudić.

- Takva joj sudbina. Milica je divna devojka, gostovali smo zajedno u nekim emisijima i video sam da je talentovana da peva, imitira i glumi. Ipak, mislim da je mogla da bira koga hoće. Verovatno je jako želela dete i čim je ostala u drugom stanju, prihvatila je to.On je sigurno neki dobrostojeći muškarac. Što se tiče njihove budućnosti, ne verujem da će se on razvesti, jer svako ko ima 2-3 dece retko kad se razvede. Svi vole da budu švaleri, takvo vreme došlo - govorio je Dudić za medije

O Mini Kostić i Kasperu

Pre Milice Todorović svi su brujali o neverovatnoj romansi Mine Kostić i izvesnog Maneta Ćuruvije Kaspera, pa smo Hasana upitali i za mišljenje o ovoj temi. Međutim, ostao je susdržan, ali nije delovao baš impresionirano Mininom i Kasperovom pričom.

"Jao, jao... Nemam komentar. Sve što bih rekao, bilo bi suvišno. Pročitao sam jedan članak i posle toga više nemam komentar ni za šta."