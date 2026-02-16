Slušaj vest

Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase u noći između nedelje i ponedeljka ostao je bez auta vrednog oko 500.000 evra. U pitanju je auto marke Mercedes, koji je zapaljen na parkingu ispred njegove zgrade u luskuznom naselju Beograd na vodi.

I ako je napravljena ogromna materijalna šteta, pa se čini da je vrednost ovog automobila otišla u nepovrat, Baka se izgleda nimalo ne stresira oko toga. On se uslikao pored svog spaljenog automobila, a samo minut nakon što je fotografiju postavio na društvene mreže, broj lajkova je prešao sva njegova očekivanja. Za 60 sekundi njegovu objavu lajkovalo je 3.500 ljudi, što je jurtjubera oduševilo.

-Izgoreo Brabus, al izgoreo i Insta! Aloooo, 3.500 lajkova za minut! Reketaši se tresu - napisao je Baka na fotografiju na kojoj je prethodno stavio opis: Baka je tata, a reketaši da puše k***c - piše ispod slike.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase oduševljen lajkovima na spaljenom autu Foto: Privatna arhiva, Pritnscreen

Baka tvrdi da su ga reketirali

On je sve to sinmao sa prozora svog stana, a uz snimak je otkrio i zbog čega mu je zapaljen auto.- Zapalili Brabusa jer nisam hteo da platim reket - napisao je Baka Prase i dodao emotikon koji plače od smeha.

U komentarima ispod objave je dobio pregršt komentara podrške.

Podsetimo, automobil marke "mercedes G brabus 800 4x4²" zapaljen je noćas oko 3.30 časova, potvrđeno je za medije.

Za sada se ne zna tačan razlog zašto je došlo do toga.

1/7 Vidi galeriju Zapaljen auto Bake Praseta Foto: Kurir, Kurir/Ljilja Stanišić