Slušaj vest

Snežana Berić poznatija kao Ekstra Nena, pevačica, umetnica i profesorka uvek inspirativna za medije, iako se retko pojavljuje u javnosti i pažljivo bira kada će i gde se eksponirati, ali je sada gostujući u jednoj emisiji progovorila o mnogo čemu.

Poznata po svom promišljenom pristupu javnom životu, skromnosti, otvorila je dušu u razgovoru i otkrila svoje stavove o medijima i umetnosti

Nena se osvrnula i na to koliko život umetnika u Srbiji, iako spolja deluje lep i glamurozan, ponekad može da bude gorak i nezahvalan.

– Da, to mogu da potvrdim. Ako želiš da postaneš umetnik i da to dokažeš svojim delima, moraš da budeš spreman da „grizeš“ za sebe. Ne može niko za tebe. U našem okruženju često se velike karijere grade ne zbog pevanja, nego zbog pozadinskih okolnosti, miljea iz kog potiču ili ulaganja. Ali ja sam imala sreću da su me nepovoljni okolnosti zaobišle i da sam naišla na ljude koji su prepoznali moj talenat i pomogli mi – rekla je Nena.

1/8 Vidi galeriju Ekstra Nena nekad i sad Foto: Printscreen/Youtube, Damir Dervišagić, Printscreen, Jutarnji program

Berićeva se prisetila i na trenutke u karijeri kada je morala da se okrene sebi i pokaže da može da opstane dostojanstveno, otkrivajući koliko takvi izazovi oblikuju umetnika iza scene.

-Nisam bila gažena, ali sam bila izložena ucenjivanju na razne načine, posebno na početku karijere. Ali sam sve izdržala dostojanstveno jer sam vaspitana da radim svoj posao onako kako Bog hoće -rekla je Nena i dodala da je uvek bila okružena ljudima koji su vredni pažnje i koji ostvaruju velike rezultate, jer je to za nju bio izazov i motivacija da pokaže najbolje od sebe.

Pevačica je naglasila i koliko je profesija zahtevna, ali i koliko je zadovoljstvo biti deo nje ako se bira pravi put i pravi ljudi sa kojima se radi.

– Ova profesija je mač sa mnogo oštrica, stalno igraš na žici. Ipak, ja nisam imala konflikte ili probleme sa ljudima, jer sam birala poslove i saradnike sa kojima mogu da radim dostojanstveno i kreativno – zaključila je Ekstra Nena za Grand u emisiji "Nije lako biti ja".