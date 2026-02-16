BILA U VEZI SA ŽENOM, A SADA IMA DEČKA KOJI JE OBASIPA SKUPIM POKLONIMA! Evo kako naša voditeljka uživa u luksuzu (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica, a sada voditeljka, Sanja Stanković, Dan zaljubljenih provela je u društvu partnera, od kojeg je dobila raskošan poklon.
Trenutno uživa u ljubavi sa muškarcem čiji identitet čuva u tajnosti, a javnost je odranije pamti po burnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, sa kojom se i venčala.
Uživa u luksuzu
Na društvenim mrežama, Sanja je pozirala u luksuznom automobilu držeći ogroman buket crvenih ruža, a potom je sa partnerom otišla i na romantičnu večeru.
U opisu slika dodala je:
- "Da li se važi ako se okači dan kasnije?" - našalila se Sanja.
Iako je zaljubljena, Sanja i dalje čuva svog partnera od javnosti - na zajedničkim fotografijama uvek mu prekriva lice stikerom, čuvajući intimnost njihove veze. Ona je, inače, kupila skupu nekretninu.
Pogledajte dodatni snimak: