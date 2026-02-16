Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, a sada voditeljka, Sanja Stanković, Dan zaljubljenih provela je u društvu partnera, od kojeg je dobila raskošan poklon.

Trenutno uživa u ljubavi sa muškarcem čiji identitet čuva u tajnosti, a javnost je odranije pamti po burnoj vezi sa Jovanom Tomić Matorom, sa kojom se i venčala.

Sanja Stanković uživa u skupim poklonima
Sanja Stanković uživa u skupim poklonima Foto: Printscreen

Uživa u luksuzu

Na društvenim mrežama, Sanja je pozirala u luksuznom automobilu držeći ogroman buket crvenih ruža, a potom je sa partnerom otišla i na romantičnu večeru.

U opisu slika dodala je:

- "Da li se važi ako se okači dan kasnije?" - našalila se Sanja.

Sanja Stanković, bivša učesnica "Zadruge" i nekadašanja partnerka Jovane Tomić Matore, kupila je nedavno stan na Vračaru, a za njega je iskeširala čak 200.000 evra Foto: Shutterstock, Nemanja Nikolić, Printscreen/Red Tv

Iako je zaljubljena, Sanja i dalje čuva svog partnera od javnosti - na zajedničkim fotografijama uvek mu prekriva lice stikerom, čuvajući intimnost njihove veze. Ona je, inače, kupila skupu nekretninu.

