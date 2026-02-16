Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Marko Miljković doživeo je nezgodu na skijanju zbog koje je polomio rame. Kako je sam podelio sa pratiocima, pad je bio nezgodan i završio se lomom, a sve se dogodilo u trenutku nepažnje na stazi.

Miljković se ubrzo oglasio putem društvenih mreža i objasnio šta se tačno desilo

"Bio sam na Kopaoniku na skijanju, pao sam i polomio rame, onako krznuo sam ga, do sada sam se oporavio, ali ne mogu skroz da dignem ruku. Mirovao sam 25 dana, skinuo sam ortozu, ništa me ne pitajte, nisam mogao više da je nosim, izludeo sam. I rekoh skidam, ali ću da pazim, i čuvao sam se. Hvala Bogu ide sve na bolje, bol je sve manja, tek malo kad se nagnječim boli. Zeznuo sam stvar sa skijanjem. Vozio sam penzionerski, a ne brzo kao što umem. Dal se neko igrao na stazi ili šta se dešavalo, ili su u pitanju brežuljci na stazi...Ovaj uopšte nisam video, noge mi je zabacio pozadi i bacio me na glavu, ali sva sreća nisam pao na glavu, a grudni koš me je boleo 20 dana" - pričao je Marko Miljković.

Luna Đogani o prevari

Luna je, inače, u razgovoru govorila o porodici, a istakla je i da nikada ne bi oprostila prevaru.

- Ne bih oprostila prevaru. Mislim sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge - kaže ona i dodaje:

- Zar nije bolje da živimo u jednoj porodici koja je zdrava i normalna, nego da puštamo i prelazimo preko nekih stvari da bismo po svaku cenu ostajali u braku, a da nismo srećni. To se i te kako vidi, i najviše u toj situaciji ispaštaju deca. Ja nisam taj tip. Ja ako ne bih mogla da pređem preko nekih stvari i da budem nesrećna u tom odnosu, ne bih tražila razlog da ostanem u tome.

