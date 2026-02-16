Slušaj vest

Pevačica Nadica Ademov otvorila je dušu, te je prepričala emotivni razgovor sa Suzanom Jovanović, a dotakla se i poziva koji je obavila sa Vericom Šerifović.

"Zvala me je Verica Šerifović, oduševila sam se jer je ona meni bila uzor od početka karijere i dan danas. Nikada se neće promeniti moje mišljenje, ona je broj jedan u muzici koju pevam", rekla je Nadica aludirajući na to kako je folk zvezda srećna zbog promocije njenog novog albuma i otkrila da ju je zvala i udovica Saše Popovića:

Emotivna poruka Saše Popovića

"Pisala mi je Suzana Sasina i Verica, zaplakala sam": Nadica otkrila sta joj je poslala Popoviceva udovica Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

"Suzana je pozvana, ali je nažalost sprečena, znamo svi zbog čega. Ona mi je napisala ogromnu poruku i zaista sam osetila da je u njoj i tuga i da joj je drago. Rekla mi je jednu prelepu rečenicu koja je vezana za Sašu Popovića da me zamišlja u punoj Areni da bi on bio ponosan na mene."

Ona nije želela da otkrije koliko novca je potrošila na novi album, ali smatra da je vredelo i da se nada da će se isplatiti.

"Nije hteo odmah da mi kaze": Nadica Ademov otkrila koliko je para pukla na album Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

