Slušaj vest

Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić podvrgnuo se poligrafskom testiranju.

Stefan je otkrio da lik Dijane, bivše devojke koji je istetovirao na telu, nikada neće ukloniti.

Emotivna ispovest

Stefan Karić Foto: Petar Aleksić

- Plakao sa na Dijaninom grobu, a tetovaža koju imam na telu sa njenim likom ostaće zauvek na meni. Nikad je ne bih naravno prepravio. Dijana je inače, znala da je bolesna mesecima pre nego što smo ušli u vezu. Ona nije htela da raskida sa mnom da bih pronašao sreću pored druge devojke i to je zaista istina. Pre nego što je Dijana preminula mi smo se već rastali, tako da sam imao već devojku drugu. Zbog toga ne mogu da kažem da mi je bilo teško što nismo bili zajedno, ali naravno da je bilo jako teško kada je preminula.

Karić tvrdi da nije ušao u rijaliti da bi se sklonio od problema u privatnom životu.

- Nije to istina, ušao sam iz skroz drugih razloga i zaista nema ničeg spornog u celoj toj priči. Ne kajem se što sam ušao u rijaliti jer sam se vraćao više puta, tako da je tu oko toga jasna stvar.

kurir / blic

Ne propustiteStars"DA JE PRAVDE, DANAS BI SLAVILI TVOJ ROĐENDAN" Lepa misica umrla u 33. godini, borila se kao lavica, a ovako je pričala o svojoj borbi
23658787-2003376749907655-1565892631243878887-n.jpg
Rijaliti"AMERIČKE NOVINE SU PISALE O NAMA" Stefan Karić o pokojnoj devojci, prisetio se njene borbe sa rakom: Usred noći se uplašim da ne diše, pa je probudim...
screenshot-30.jpg
RijalitiSTEFAN KARIĆ POMENUO POKOJNU MISICU DIJANU U ELITI 8! Potresne reči izgovorio i mnoge rastužio ovim priznanjem: "Voleo bih da je..."
screenshot-30.jpg
StarsVELIKA ISPOVEST STEFANA KARIĆA NAKON ILEGALE! Progovorio o suđenju s Šavijom, pa otvorio dušu o pokojnoj Dijani: Sanjam je često
screenshot-20230924-171335.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS 585 14.02.2026. Izvor: Kurir TV