"NIKADA NEĆU SKINUTI TETOVAŽU NJENOG LIKA" Stefan Karić se slomio na pitanje o pokojnoj devojci: Plakao sam na Dijaninom grobu
Bivši rijaliti učesnik Stefan Karić podvrgnuo se poligrafskom testiranju.
Stefan je otkrio da lik Dijane, bivše devojke koji je istetovirao na telu, nikada neće ukloniti.
Emotivna ispovest
- Plakao sa na Dijaninom grobu, a tetovaža koju imam na telu sa njenim likom ostaće zauvek na meni. Nikad je ne bih naravno prepravio. Dijana je inače, znala da je bolesna mesecima pre nego što smo ušli u vezu. Ona nije htela da raskida sa mnom da bih pronašao sreću pored druge devojke i to je zaista istina. Pre nego što je Dijana preminula mi smo se već rastali, tako da sam imao već devojku drugu. Zbog toga ne mogu da kažem da mi je bilo teško što nismo bili zajedno, ali naravno da je bilo jako teško kada je preminula.
Karić tvrdi da nije ušao u rijaliti da bi se sklonio od problema u privatnom životu.
- Nije to istina, ušao sam iz skroz drugih razloga i zaista nema ničeg spornog u celoj toj priči. Ne kajem se što sam ušao u rijaliti jer sam se vraćao više puta, tako da je tu oko toga jasna stvar.
kurir / blic
