OVO JE NOVA GASTOZOVA DEVOJKA! Prava rasna lepotica: U faci čista desetka, a grudi su joj glavni adut (FOTO)
Nenad Marinković Gastoz pojavio se sa novom devojkom na jednom prestoničkom događaju. Fatalna crnka privukla je pažnju svih pristunih izazovnom crvenom kombinacijom.
Dekolte je bio u prvom planu, a pobednik Elite nije krio sreću i ponos što ima ovakvu lepoticu uz sebe.
Šta za to vreme radi Anđela?
Podsetimo, samo dan ranije mediji su usnimili bivšu devojku Gastoza, Anđelu Đuričić, koja je otkrila kako se oseća nakon raskida.
"Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba", rekla je Anđela.
kurir / mondo
