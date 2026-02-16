Slušaj vest

Posle osam godina braka, Goga Gačić donela je odluku da se razvede od pevača Marka Gačić, sa kojim ima decu. U prvom javnom obraćanju nakon razlaza, iskreno je govorila o emotivnom periodu kroz koji prolazi, ali i o podršci koju dobija od porodice.

"Ja sam dobro. Gospođa mi je status. Zaista ne bih ništa večeras pričala. Ne bežim od toga pričam na tu temu. Spremam povratak na scenu, bićete obavešteni. Deset godina sam bila u porodici, posvećena mama i supruga, život ide dalje. Tu su moja zlatna dečica, koju treba da izvedem na pravi put i moja karijera koju sam zapostavila. Ne kajem se ni zbog čega. Ovih dana su mi velika podrška moji roditelji, ali i moji drugi roditelji tj. Markovi roditelji. Puno ljubavi su pružili meni i mojoj deci. Sad nastavljamo punom parom. Naše je da se trudimo i da radimo na sebi. Ja sam uvek to što jesam, pustićemo vreme da pokaže" - rekla je Goga, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Goga zatražila razvod

Prema informacijama koje su dospele u javnost, inicijator razlaza bila je pevačica. Goga, koja važi za jednu od najzgodnijih pevačica na estradi i "fatalnu plavušu", donela je odluku da se rastane od supruga.

"I dalje sam gospođa, imam decu": Goga Gačić prvi put u javnosti, dotakla se razvoda od kolege

Nakon osam godina braka, pevačica je rešila da dalje nastavi sama, čime je ovaj par postao akter prvog estradnog razvoda u 2026. godini.

Evo kako su se upoznali

Podsetimo, romansa ovog para započela je pod svetlima reflektora "Granda", gde su oboje došli sa ciljem da izgrade velike muzičke karijere.

Marko je emotivnu vezu sa Gogom, koja se tada prezivala Babić, započeo još tokom trajanja takmičenja "Zvezde Granda". Par se potom odlučio na tajno venčanje, a zvanično su u brak stupili 2017. godine. Tokom zajedničkog života dobili su dvoje dece.

