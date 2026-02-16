Slušaj vest

Pevačice Katarina Grujić i Andreana Čekić pojavile su se večeras na jednom prestoničkom događaju, pa su se dotakle koleginice Milice Todorović i njene veze sa oženjenim muškarcem, o čemu se i te kako priča.

- Što se Mice tiče, ima moju podršku. Ljudi da se smire i da gledaju svoja dvorišta! Svako treba da ima svoj put - kazala je Andreana.

Andreana Čekić o suzama Cece Raznatović i da li je oživela hit Goce Lazarević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Katarina poručuje: "Milica će se oglasiti"

- Niko ne zna šta je istina. Kad se oporavi, oglasiće se, rekla je. A i ne mora! Reći će svoju stranu priče, niko ne zna šta je tu istina, razapinju je bez ikakvog dokaza. Opet smo se čule, želim samo da joj čestitam. Podrška je uvek važna, pogotovo u našem poslu, ima mnogo sujete - navela je Kaća potom.

