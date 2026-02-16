Slušaj vest

Pevačice Katarina Grujić i Andreana Čekić pojavile su se večeras na jednom prestoničkom događaju, pa su se dotakle koleginice Milice Todorović i njene veze sa oženjenim muškarcem, o čemu se i te kako priča. 

- Što se Mice tiče, ima moju podršku. Ljudi da se smire i da gledaju svoja dvorišta! Svako treba da ima svoj put - kazala je Andreana.

Andreana Čekić o suzama Cece Raznatović i da li je oživela hit Goce Lazarević Izvor: MONDO/Đorđe Milošević

Katarina poručuje: "Milica će se oglasiti"

- Niko ne zna šta je istina. Kad se oporavi, oglasiće se, rekla je. A i ne mora! Reći će svoju stranu priče, niko ne zna šta je tu istina, razapinju je bez ikakvog dokaza. Opet smo se čule, želim samo da joj čestitam. Podrška je uvek važna, pogotovo u našem poslu, ima mnogo sujete - navela je Kaća potom.

kurir / mondo

Ne propustiteStars"NE BIH NI SEKUNDU TROŠILA NA NJU" Tamara Milutinović otkrila da sa Aleksandrom Bursać nikad ne bi snimila duet...
Aleksandra Bursać Tamara Milutinović
Stars"NEKA ME TUŽE, MOJ OBRAZ JE ČIST" Aleksandra Bursać o žestokom ratu s koleginicama: Evo kako je prošao njihov susret: Srele smo se na svadbi...
ab.jpg
StarsNASTAVLJA SE ŽESTOK FAJT IZMEĐU BURSAĆEVE I GRUJIĆKE: Aleksandra tvrdi da ju je Kaća maltretirala, Katarina uzvraća: Lažeš! Tužiću te zbog laži i kleveta!
Untitled-1-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered.jpg
StarsPEVAČICA DOŠLA U ARENU DA PODRŽI TEU! Pokazala svoje novo poprsje, a ovome se nije nadala
Untitled-1-Recovered-Recovered.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Kralj bakšiša Đovani Bajramović stigao sa Indi na proslavu kod Nadice Izvor: MONDO/Đorđe Milošević