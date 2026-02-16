Slušaj vest

Kada se činilo da se više ništa značajno ne može desiti u muzičkom svetu krajem sedamdesetih godina prošlog veka, pojavio se, sada već čuveni harmonikaš, Mirko Kodić! Iako je noći provodio bez krova nad glavom, nije odustao od svog sna - da postane najbolji. Godine su bile potrebne da se izbori za svoje mesto na estradi, a kada se pročulo za njegovo ime, ljudi nisu pitali za cenu njegovog angažmana.

Prvu noć u našoj prestonici prespavao je u parku.

"Kada sam prvi dan došao u Beograd, imao sam jednu najlonsku kesu, jednu košulju, kiflu i jogurt. I imao sam harmoniku. Nisma imao gde da spavam to veče. Od svih parkova u Beogradu ja sam te noći prespavao u parku pored Skupštine. Posle sam bio jedini harmonikaš koji sam svirao unutra same Skupštine", ispričao je Kodić.

1/5 Vidi galeriju Mirko Kodić ušao u treće životno doma Foto: Kurir, Printscreen Pink, Kurir Televizija

Nikada sebe nije video kao zvezdu

"Tad i nije bila reč zvezda. Sad samo čuješ – ja sam zvezda a on ne zna gde je levo a gde desno. Sudbina me spasla. A spazio me moj kum Boki Milošević. Kad sam snimio tu malu ploču, on se slučajno zadesio u studiju. On me pitao da li sam slobodan prekosutra da dođem u jednu TV emisiju da odsviram nešto. Tad se sviralo uživo. Ja uživo svirao 15 minuta i sutra dan sve novine pisale o tome. Posle toga prvi koji me je zvao je bio moj kum Šaban Šaulić. Te 32 godine sam bio njegov lični harmonikaš", ispričao je Kodić.

Prvih 15 godina mu nije bilo nimalo lako, mnogo truda, rada i odricanja se krije iza titule jednog od najboljih harmonikaša na našim prostorima, koju upravo nosi Kodić.

"Znao sam da odem u WC da plačem. Mi članovi orkestra popijemo sok pojedemo pljeskavicu i pravac soba spavanje. A tamo su sedeli za drugim stolom velikali narodne muzike. Tamo onda bude najbolje pečenje, školjke, dagnje, lignje, najbolja pića. Ja sam dugo godina sa Šabanom bio na 'vi'. Bio sam mu odan. Ja sam njega mnogo voleo, volim ga i dan danas. Dok on peva ja sam ga gledao u zenicu oka. Zato je on mene izabrao da ja budem uz njega svih tih godina. Ta mi je tih godina neko rekao da izaberem moja porodica ili Šaban Šaulić ja bih izabrao njega. Ja sam ostavio porodicu zbog Šabana. Sve sam ih ostavio na selu a krenuo sam za njima", rekao je Kodić.

Priča kako je zadovoljan time koga je sve upoznao kroz život, s kim je sedeo, sa kim je provodio noći i dane.

"Tri puta sam se ženio, imam dva sina i ćerku. Imam dva unuka. Živeo sam sa osobom koliko je trebalo. Kad je nestala ljubav, što bih se mučio kad nje nema više", govorio je svojevremno.

Isticao je da mu nije bilo lako da održi brakove, posebno zbog posla kojim se bavi.

"Tada se nije gledalo da li imaš pare ili ne. Žene me vole i vole me i dan danas. Ja protiv toga ne mogu, ima jedna izreka ‘Žene bežite ide Mirko Kodić i Zdravko Čolić’, u ovim godinama mi to imponuje, a tada mi to nije značilo. Žene su bile ljubomorne, ja sam bio u društvu glumica, stjuardesa, nije lako to izbegavati, ali nije lako ni sačuvati brak. Neke su otišle, došlo je do razvoda zbog neke druge i tako“, otvoreno je pričao Mirko u emisiji "Ispovest", pa se nadovezao i na šuškanja o njegovim ljubavnicama.

1/9 Vidi galeriju Mirko Kodić je sarađivao sa mnogim zvezdama Foto: Nemanja Nikolić, Kurir, Kurir Televizija

„Imao sam, neću da imenujem, ali eto pozdraviću Zlatu Petrović. Ona je sada prijateljica moje supruge. Ona je faca, voli moju suprugu Silviju, Gocu Božinovsku i Vanesu Šokčić. Ona je takav lik, kada sam imao nesrećan slučaj sa nogom ona je prva došla kod mene kući, donela dve torbe voća i povrća i stavila 500 evra na sto. Ja kažem imam pare, ne treba, ona mi kaže neka neka se nađe. Ona se zeza sa mojom ženom, Zlata je normalan lik, nije budala, a imao sam i budale koje sam odbacio iz svog života. One su bile sa mnom samo da se hvale da su bile sa mnom.“

Čuveno rukovanje sa Muhamedom Alijem

Obožavao je sa ocem da gleda njegove mečeve u detinjstvu.

"Sa ocem sam gledao Muhameda Alija pošto je on mnogo voleo boks. Probudi me u 3 ili 4 sata ujutru da gledamo Alijev meč. Imali smo privilegiju da imamo TV. Nakon 40 godina ja ulazim ja u Interkontinental i vidim Muhameda Alija. Ni ja ne znam kako sam mu se obratio. Prišao sam mu i rekao - dobro veče, ja sam Mirko, Majk. Želeo sam da vas upoznam da vam stegnem ruku. I tada sam vratio film kada me je otac budio u jednom drvenom krevetu u kome smo spavali da gledam tog čoveka. Eto šta je vreme."

Govoreći o poznanstvu sa Željkom Ražnatovićem Arkanom, Mirko kaže da ga je Željko voleo kao čoveka.

"Kasnije sam postao jedan od najplaćenijih muzičara u Jugoslaviji. Cifre nemam pojma. Nije me ni interesovalo, novac je došao sam po sebi. Ljudi su tada pravili svadbe ne kada su želeli nego kada sam ja bio slobodan. Oni su želeli da im ja sviram. Posle sam bio u stanju da ja počastim moje društvom krvoazijeom ili don perinjonom. Trebalo mi je 30 godina mukotrpnog rada i velikih odricanja u životu da bi ja došao u situaciju da mogu da priuštim škampe, školjke, doručak u Beču, večeru u Parizu", rekao je Kodić.

Napominje kako su mu hiljadu puta rekli – ja bih hteo da sviraš kao što si svirao Ceci i Arkanu.

"Rekao sam im da ja to ne mogu da ponovim. Te večeri sam dobio preko 100.000 maraka za jednu pesmu. To ja nisam zadržao za sebe jer to nije moje. Ja sam bio gost na toj svadbi. U tom momentu kad sam ja svirao “Zajdi zajdi” mrav se nije čuo. To je meni veća nagrada nego 100 hiljada maraka. Ja sam te pare dao momcima koji su svirali u orkestru", ispričao je Kodić za Novu.

1/4 Vidi galeriju Mirko Kodić voli da troši novac Foto: Ana Paunković, Kurir Televizija, Kurir

Pronašao Cecu

Mirko Kodić je čovek koji je upoznao Svetlanu Ražnatović tokom njegovog nastupa u jednoj kafani u Crnoj Gori kada je imala samo 14 godina, a upravo on joj je ponudio da dođe kod nje kući kako bi napravili pesmu za nju.

Kodić je odmah prepoznao talenat Ražnatovićke i pomogao joj da snimi prvu ploču. Reč je o albumu "Cvetak zanovetak", objavljenom 1988. godine, koji je odmah osvojio srca publike, a Ceci obezbedio nagradu publike i stručnog žirija na Festivalu narodne muzike Ilidža.

- Devojčica koju sam ja doveo u veliki grad bila je Svetlana Ceca Ražnatović. Nisam ja njoj pomogao. Ja sam je doveo sa petnest i po godina jer sam je čuo u nekoj kafani na moru u Utjehi. Doveo sam je Radio televiziju Beograd gde mi je urednik rekao nije ovo dečje obdanište. Međutim, s obzirom na to da sam imao već tada neki kredit rekao sam im ako bude promašaj sa ovim detetom da ću ja da snosim posledice. Rekao sam im da odbiju od mojih honorara sve troškove - rekao je Kodić.

Harmonikaš se potom osvrnuo i na njihov današnji odnos gde je naveo da ga ona više ne zove i da mu je rekla da nema vremena.

- Ona nije više cvetak, ali ovde negde u meni će uvek ostati cvetak. Ja sam imao taj slučaj da sam je našao i iskomponovao taj "cvetak zanovetak" i "lepotan" gde je zasijela. To je moj veliki uspeh. Šta je ona posle uradila njena je stvar. Danas nemamo odnos. Viđamo se na aerodromu neki put sa ćao, ćao. Videli smo se na snimanju jedne televizijske emisije gde sam je pitao što se ne javlja, a ona mi je rekla da nema vremena. Možda ona stvarno nema vremena da me pozove na kafu - rekao je Kodić.

- Žao mi je što me nije pozvala na svadbu kod Veljka. Veljko me je i zvao kada me je sreo na aerodromu i pitao me da odsviram "zajdi, zajdi" kao što sam svirao Arkanu. Nažalost nisam dobio pozivnicu - rekao je Kodić.

Velika tragedija

Sin legendarnog harmonikaša Mirka Kodića, Aleksandar Kodić umro je u 30. godini života tokom sna, uzrok smrti još uvek nije utvrđen.

Aleksandra je Mirko dobio tokom prvog braka, a koristio je svaku priliku da istakne koliko je ponosan na njega.

„Tačno je da Aleksandar radi kao barmen kod košarkaša Dejana Bodiroge u ekskluzivnom restoranu na Vračaru. Ponosan sam na njega koliko je dobar i vredan“, rekao je Kodić tada za "Kurir", ističući da su mu deca uvek na prvom mestu.

Muzičar se ženio još dva puta, te iz prethodnog brakova ima i sina Vladimira, kao i ćerku Rebeku, koju je dobio sa poslednjom suprugom Silvijom.

Pogledajte dodatni snimak: