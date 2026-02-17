Slušaj vest

Na današnji dan, pre sedam godina tragično je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Prebačen je odmah u bolnicu, ali je tu preminuo.

Šaban je u Nemačku otišao dan ranije, avionom sa prijateljima muzičarem Mirsadom Kerićem i kumom Slobodanom Bobijem Stojadinovićem. Na istom letu su bile i njegove kolege Dragan Kojić Keba, Seka Aleksić, Maja Berović… A Seka je otkrila da je pevač sve vreme bio nasmejan, ali i da joj je priznao da jedva čeka da se vrati kući da se odmori.

Sa mlađom koleginicom Teom Tairović, Šaban je započeo svoj poslednji nastup rečima: „Ajmo, pali, idemo!“ i dao znak rukom muzičarima da krenu koncert.

Prva pesma koju je zapevao bila je „Odlaziš, odlaziš“, publika je bila oduševljena i skandirali „Šabane, Šabane“. Kada je završio nastup prišla mu je Melani Antonić Jekić poreklom iz jednog malog mesta kraj Pančeva i zamolila ga da se zajedno fotografišu. Melani je otkrila da je pevač pre toga imao jedan zahtev – da skine kapu sa glave pre slikanja, prenosi Pink.

Pevač i njegova ekipa su otišli u hotel, a kako je njegov kum, Slobodan Stojadinović rekao, posle nastupa su odmah otišli na spavanje i dogovorili se da probudi Šabana u 6:15 kako bi krenuli na aerodrom. Probudio ga je tri minuta kasnije, a pevač je kako su prenosili mediji zbog toga bio nervozan.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa lica mesta nesreće gde je poginuo Šaban Šaulić Foto: westfalen-blatt.de

Na putu ka aerodromu bila je velika gužva, zbog čega su oni usporili, a u njih se pri velikoj brzini zakucao drugi automobil, te se njihov auto marke “Seat ibica“ zakucao u bankinu.



Turčin Alsin Levent, upravljao je putničkim vozilom koji je udario u automobil u kojem se nalazio Šaban, išao je brzinom većom od 180 kilometar na čas. Bio je pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole, a automobil kojim je upravljao nije u njegovom vlasništvu.

Dve verzije

Kako se navodi, postoje dve verzije o Šabanovoj smrti.

Prva je da je nakon saobraćajke Šaban izašao iz kola bez vidljivih povreda i da je mogao da govori, ali da ga doktori na licu mesta nisu razumeli zbog jezika, ali su shvatili da se žalio na bol u grlu i grudima, kao i da mu se stanje pogoršava. Ubrizgali su mu sredstvo za uspavljivanje, a pevač je zaspao. Helikopterom je prebačen do najbliže bolnice. Nakon što je Šaban primljen u bolnicu pojavile su se informacije da su ga reanimirali više od dva sata, međutim, pevač se više nije probudio. Tada su se pojavile priče da su ga lekari nehotice usmrtili.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

Sa druge strane, nemački doktori su objavili da je pojas u automobilu zategao pevača od siline udarca na mestu gde je došlo do pucanja aorte, te da nije izdržao i dočekao operaciju koja je bila neophodna.

Nemačko tužilaštvo je naredilo da se detaljno ispitaju sve okolnosti slučaja i da se utvrdi tačan uzrok Šabanove smrti. Prema izveštaju lekara pevač je preminuo od posledica pucanja srčane aorte.

Obdukcija je završena 21. februara u Institutu za sudsku medicinu u Belefeldu, a nemačka policija saopštila je da je kralj narodne muzike preminuo od posledica teškog sudara, koji se dogodio 17. februara.

Sahranjen u Aleji zalužnih građana

Šaban Šaulić sahranjen je 22. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a sahrani je prethodila komemoracija u Skupštini grada Beograda kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi. Na večni počinak ispraćen je pesmom „Ne plači dušo“.

1/43 Vidi galeriju SAHRANJEN ŠABAN ŠAULIĆ! MASA LILA SUZE UZ HARMONIKU, DECA SMIRIVALA GOCU: Šabanova udovica JECALA nad grobom, ćerke bacile na kovčeg BELE RUŽE! Balkan se oprostio od KRALJA (KURIR TV) Foto: Vladimir Šporčić

Sramna presuda vozaču

Šabanov vozač i muzičar Mirsad Kerić preminuo je u bolnici u Nemačkoj 18. februara usled teških povreda glave koje je zadobio u nesreći, dok je jedini preživeli u automobilu smrti Šaulićev kum Slobodan Bobi Stojadinović.