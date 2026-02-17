Slušaj vest

Pevačica Zorica Marković nakon izlaska iz Elite dotakla se skandala i priča koje proteklih nedelja tresu estradu. Pevačica je šokirana napadom na kuću Zdravka Čolića.

- Baš sam iznenađena, nemam komentara! Ne kažem da je čovek nešto uradio, pogrešio, ali ne znam. Ne mora niko ništa da uradi, pogreši, desi se. Oni znaju gde je istina, dok se ne bude dokazalo, to neko mora reći javnosti - rekla je Zorica.

- Iznenađena jesam jer on čovek živi jedan normalan život, dostojanstven, dostojan prave zvezde, on je jedina prava zvezda i tako živi.

"Milica je kaljica"

Ona je rekla da Milicu Todorović jako voli, a prokomentarisala je i skandal u kojem se našla nakon porođaja. Ona je komentarisala i ženu koja je izašla u javnost i rekla da je Milica dobila sina sa njenim mužem.

- Mica kraljica. Ona je za mene stvarno, ja ne znam, pozitivno luda, devojka bez skandala... Dobro, bilo je da joj je uhapšen verenik, nije ona uhapšena, šta... Dobro peva, dobro izgleda, ima i dara za glumu... Zato što je volim reći ću drago mi je što je rodila sinčinu sebi, nek su živi i zdravi, pa i taj dečko, pa i njegova žena i deca, Milica, bebica... Ne znam zašto svi komplikuju toliko, šta je to, ona je javna ličnost pa je isplivalo. Znaš koliko ima danas takvih stvari, mnogo, nije ona jedina - započela je Zorica.

- Što žena ranije nije izašla? Preporučila bih im da svi sednu zajedno i taj muškarac koji ima dve žene, svoju suprugu sa decom i ima sina sa Milicom. Svi da sednu za sto i da se dogovore, da funkcionišu kao civilizovan svet. Znam da bi Milica to htela. On nek se odluči gde će, deca moraju da se podižu i da se gaje. Sednu kao ljudi i da se dogovore, kao da su svo troje od jedne žene, da sam na njegovom mestu tako bih uradila. Sela bih ja sa njegovom ženom da popijem kafu, da su pametne njih dve da se dogovaraju da se druže, znam milion takvih slučajeva. Bilo, bilo, može li da se popravi ne može, ali može lepo da se sedne, čemu svađa... Ljudi komplikuju život bez veze, a sve se može ogovoriti, moja preporuka je da sednu za okrugli sto, da raščivijaju sve i svako živi kako misli da treba ili zajedno svi - rekla nam je između ostalog Zorica.