Nakon što mu je zapaljen "brabus" od 500.000 evra, policija je ispitala Baku Praseta. Inspektori su sa njim obavili imformstivni razgovor u njegovom stanu, a Baka je sada otkrio deo.

Naime, mrežama je počeo da kruži snimak tiktokera, izvesnog DekijaBMW-a, koji se snimao kod brabusa i javno pretio Bogdanu i to samo dan pre paljenja.

Sada je Baka Prase u lajvu objasnio da on nema nikakve veze.

- Jel mislite da je DekiBMW iza svega, skinuo je klip za brabusa. On se stvarno uzentao da će da ga uhapse brate? - rekao je Baka Prase.

Zatim je pomemuo i policiju.

- Pitala me policija na koga sumnjam, nisam ja ništa rekao za Dekija. Zamisli DekiBMW završi u zatvor, au brate - rekao je Baka Prase.

Baka se oglasio posle svega

Naš najpoznatiji jutjuber Bogdan Ilić, poznatiji kao Baka Prase, održao je lajv gde je otkrio šta se tačno dešavalo u trenutku kada mu je zapaljen automobil.

- Ne znam šta da kažem. Meni je u pola 4 ujutru pisao Igor: "Brate, jesi živ, jesi dobro? Stižem.", ja odgovaram: "Molim?", kaže on: "Zapaljen brabus", pomislio sam hvala Bogu, nikome se ništa nije desilo. Silazim dole, a brabus izgoreo ful, do koske. Ja sam se smejao, nisam presrećan naravno, ali baš me briga, napravićemo da kupim pet novih. Šta da radim, dešava se - rekao je Baka Prase.

- E sad, ko stoji iza toga, to je pitanje i to me zanima. Iz Brabusa mi samo fale uspomene, bio je poseban, one of one. Izvozao sam ga, prošao me je i gas za njega, nisam srećan što su ga zapalili, ali nisam se mnogo ni potresao, ne bih se onako šalio da nisam lagan. Ali oni koji su zapalili, ne znam šta su tačno mislili da će da postignu. Ja ću sad da dođem i kažem: "Platiću reket, kome treba da se javim da platim reket?". Baš me briga - naveo je Bogdan Ilić.