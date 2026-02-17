- Život je kratak - stvori sebi situaciju da živiš kako želiš. Oduvek sam bio drugačiji. Imao sam svoje vizije i ciljeve. Kad si drugačiji na početku, dok još "nisi niko", dobijaćeš komentare poput: "Opet će propasti", "vidi šta radi od sebe", "šta će mu to, može živeti kao svi ostali". Ali ne. Ja nisam hteo kao svi ostali. Imao sam viziju. Imam ciljeve. Ne pričam o njima - pokazujem ih rezultatima. Jer da sam ih govorio na početku, smejali bi se. Godinama kasnije, kad rezultati dođu, počnu te kopirati. Ali te ne mogu stići. Vizija. Upornost. Disciplina. Rezultat. Nemoguće je da ne dođe. I svaku noć - molitva Bogu za snagu, put i viziju - napisao je on u objavi iz Beograda.

- Uskoro će biti četiri meseca da smo zajedno, živimo zajedno u Zagrebu, a ona često dolazi u Beograd kod svojih. Sada ću i prvi put reći, da to je ta Mina Pavić i za sada je sve u redu, malo je nezgodno jer sam ja u Zagrebu i sve mi je tamo, a ona je u Beogradu. Pokušavam da sve regulišem, jer je to isto bio problem sa Mionom i isto sam pričao sa njom kad sam bio, pa gledamo da ona bude nedelju dana kod mene, a onda i ovde u Beogradu, jer kada nešto forsiraš to ne ide. Gledam da sve bude opušteno i videćemo u kojem će smeru sve to ići. Imao sam puno iza sebe i veza i vezica, ali i viđanja i stvarno četiri meseca je za mene nešto baš puno. Izgurao sam četiri meseca onda to znači da je za mene nešto posebno - pričao nam je tad Stanislav.