Marko Gvozdenović, sin folk zvezde Snežane Đurišić, pretučen je u stanu na Vračaru tokom praznika. Policija je pokrenula potragu za napadačem.

Praznična noć na Vračaru pretvorila se u krvavi obračun kada je, za sada nepoznati muškarac, brutalno pretukao Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Incident se dogodio u jednom stanu, a Gvozdenović je zbog težine povreda odmah prebačen u bolnicu.

Pozvao me je na razgovor, a onda su usledile batine

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

Zadobio teške telesne povrede

Lekarskim pregledom utvrđeno je da Marko Gvozdenović ima polomljena rebra i brojne podlive. Zbog ozbiljnosti povreda, on je zadržan na daljem lečenju i opservaciji.

Policija na nogama

Pripadnici policije odmah su izašli na lice mesta i obavili uviđaj.

- Identitet osumnjičenog je poznat policiji. Trenutno se radi na lociranju i privođenju muškarca koji se sumnjiči za ovo prebijanje. Uzimaju se izjave stanara zgrade kako bi se sklopila puna slika incidenta kaže naš izvor.

Snežana Đurišić se za sada nije oglašavala povodom ovog nemilog događaja.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.