Luksuzni automobil, vredan oko pola miliona evra, zapaljen je u juče ranim jutarnjim satima ispred zgrade jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, u elitnom naselju Beograd na vodi. Prvi rezultati istrage ukazuju da je požar podmetnut, a sumnja se da je vozilo poliveno zapaljivom tečnošću.

Samo nekoliko sati ranije, na društvenim mrežama pojavio se snimak tiktokera koji mu javno poručuje: "Vrati pare ili ti kola lete u vazduh." Nakon požara, Baka Prase tvrdi da je žrtva reketiranja - ali uz sarkastične objave i slavljenje broja lajkova.

Miloje Ćirović pripadnik MUP-a u penziji i Teodora Borozan, urednica Kurir televizije govorili su o ovoj temi u emisiji "Redakcija":

Miloje Ćirović Foto: Kurir Televizija

- Postoji nekoliko veoma čudnih stvari. Nije normalno da automobil od pola miliona eura nije osiguran. Znamo da svi vlasnici skupih automobila imaju Kasko osiguranje i štetu trpi osiguravajuće društvo. Bez obzira što je elitno nasilje, postavlja se pitanje zbog čega je automobil na ulici. Paljenje automobila samo po sebi predstavlja ugrožavanje bezbednosti i sigurnosti građana. Kada dođe do zapaljenja automobila, moraju građani da se udalje. Rezervoar može da eksplodira - kaže Ćirović i dodaje:

- Mi ne znamo kakav je odnos oštećenog i osumnjičenog, ne znamo koliko se dugo poznaju i da li je zaista bilo reč o dugovanju novca. Kriminal je nemilosrdan, tamo vladaju jasna pravila i veoma brutalni zakoni. Kod njih ima stara poslovica "dug je zao drug". Izdaja, prodaja i prevara je "zla kob i grob". Tako da tu nema zezanja.

Teodora Borozan Foto: Kurir Televizija

Neuobičajena reakcija Bake Praseta

Baka Prase važi za jednu od najkontraveznijih ličnosti koja se obraća mlađoj populaciji. Njegova reakcija na incident je bila neuobičajena. Popeo se na krov svog automobila i oduševljeno pokazivao da takav incident izaziva veliku pažnju. Borozan kaže da Ilić nije dobar primer deci:

- U pravu je kada kaže da su roditelji krivci jer se ne bave svojom decom i time šta oni gledaju. Smatram da svaki roditelj treba da skrene detetu pažnju šta sme i šta ne sme da gleda na Jutjubu. Dolaze roditelji sada umorni sa posla, čak rade i dva. Kada dođu kući imaju snage za jedan domaći zadatak i tu se završava njihov odnos. To je žalosno.

Skupljanje lajkova

Kaže i da su deca prilazila zapaljenom automobilu kako bi se fotografisali sa istim:

- Oni to kače na Instagram a nakon toga se Bogdan penje na krov i slika se kako bi skupio lajkove. Apsurdno zaista. Poruka koja se šalje mladima koja su njihova ciljna grupa nije dobra - ispričala je Borozan.

Sa druge strane, Ćirović tvrdi da se radi o marketinškom triku radi postizanja sopstvene popularnosti:

- Činjenica je da je došlo do ugrožavanja okoline u svakom smislu. Imamo sreću da niko nije porveđen. Živimo u vremenu kada su granice izbrisane. Prvo mora da postoji prijava policiji. U trenutku kada izađu, važno je da se obezbedi lice mesta, jer od dobrog uviđaja završi uspešnost otkrivanja počinioca. Policija će svakako obaviti razgovor sa Ilićem.

"Podržao je sistem"

Pavle Bihali, osnivač pokreta Levijatan istakao je da ulica ne zna za "red i zakon" zahvaljujući, kako kaže "prošloj garnituri MUP-a", koja je, prema njegovim rečima, usko vezana za kavački klan iz Crne Gore:

Pavle Bihali Foto: Kurir Televizija

- Marko Kričak je počeo to na dnevnom nivou da čisti. Sada počinje sve intenzivnije da se vrše pritisci na ličnosti koje su na bilo koji način podržale sistem ili učestvovale u nečemu što ima veze sa sistemom, makar i benigno ili odbile da sarađuju sa tim grupama. Bogdan mora malo da se uozbilji. Očekujem da će kriminalistička policija ovo rasvetliti i da će oni biti privedeni pravdi. Ovo rade kukavice i ovo je bedno, ako imaš nešto sa dečkom, dođeš i rešiš.

