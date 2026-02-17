Slušaj vest

Sin pevačice Snežane Đurišić, Marko Gvozdenović (46) pretučen je u jednom stanu na Vračaru. Njega je, kako prenose mediji, pretukao komšija. Gvozdenović je hitno primljen u bolnicu i smešten je na odeljenje Hirurgije.

Foto: Marina Lopičić

Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljotina na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi naš izvor, u trenutku prijema bio je svestan, sa teškim povredama i bolovima.

Komšija nasrnuo na Gvozdenovića

Podsetimo, prema nezvaničnim informacijama iz istrage, do incidenta je došlo pre dva dana u popodnevnim časovima kada je Gvozdenović otišao u posetu svom komšiji. Pod okolnostima koje se još precizno utvrđuju, između dvojice muškaraca izbila je žučna rasprava koja je ubrzo eskalirala u fizički obračun.

Povodom ovog incidenta odmah su reagovali nadležni organi, a istragu o celom slučaju preuzelo je Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

Prema nezvaničnim informacijama, Gvozdenović je istražnim organima ispričao da je napadu prethodio poziv komšije. On je, kako tvrdi, otišao na dogovoreno mesto misleći da će sa komšijom rešiti određene nesuglasice razgovorom. Međutim, umesto dijaloga, usledila je serija udaraca.

Ekipa Kurira pokušala je da stupi u kontakt sa pevačicom, ali ona nije odgovarala na naše pozive i poruke.