Slušaj vest

Na današnji dan, pre sedam godina tragično je nastradao kralj narodne muzike Šaban Šaulić. On je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, kada se vraćao sa nastupa. Prebačen je odmah u bolnicu, ali je tu preminuo.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 12.23.54 (1).jpeg
Foto: Nemanja Nikolić

Bol i tuga zbog odlaska legendarnog pevača ne prolaze, a pevačica Marija Šerifović oglasila se na ovaj tužan dan.

- Svako od nas prođe kroz vreme, ali retki ostave trag u njemu - napisala je Marija Šerifović i dodala:

- Pitanje nije koliko dugo živimo, već šta ostaje iza nas. Nedostaješ - poručila je pevačica koja je objavila crno belu fotografiju pokojnog Šabana.

Marija Šerifović
Foto: Preent Screen

Sahranjen u Aleji zalužnih građana

Šaban Šaulić sahranjen je 22. februara u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu, a sahrani je prethodila komemoracija u Skupštini grada Beograda kojoj je prisustvovao veliki broj ljudi. Na večni počinak ispraćen je pesmom „Ne plači dušo“.

Šaban Šaulić Foto: Sonja Spasić, Kupindo Printscreen, Privatna Arhiva

Sramna presuda vozaču

Šabanov vozač i muzičar Mirsad Kerić preminuo je u bolnici u Nemačkoj 18. februara usled teških povreda glave koje je zadobio u nesreći, dok je jedini preživeli u automobilu smrti Šaulićev kum Slobodan Bobi Stojadinović.

Za dvostruko ubistvo, Alsin Levent je dobio zatvrsku kaznu od tri godine i tri meseca, što je sve razočaralo.

Ne propustiteStarsŠABANOVA SMRT POTRESLA JE SRBIJU PRE 7 GODINA: Postoje 2 verzije TRAGEDIJE, a ovako je Šaban proveo poslednja dva dana života
saban-2.jpg
StarsKAD VIDITE KOJE PESME OVE GODINE PUNE 20 GODINA, OSTAĆETE BEZ TEKSTA: Sve su ogromni hitovi i dalje se slušaju, za OVU ćete se baš iznenaditi
shutterstock-1060978712-copy.jpg
Stars"DOK JU JE TUKAO, MI SMO MORALI DA STOJIMO I PEVAMO" Bolno priznanje Jane o nastupu sa Šabanom: Suza devojke završila na njegovom licu...
Jana Todorović plače dok peva
StarsMARIJANA KATIĆ ODRŽALA ČAS FRANCUSKOG, PA PROGOVORILA O ODNOSU S MARKOM GAČIĆEM! Evo šta je sve mlada zvezda otkrila
WhatsApp Image 2026-01-24 at 20.42.43.jpeg
StarsON JE NAJMLAĐI PEVAČ KOJI ĆE NASTUPITI NA KONCERTU POSVEĆENOM ŠABANU: Ovako je Gordana Šaulić reagovala kada ga je poslednji put uživo slušala (VIDEO)
screenshot-15.jpg

SEĆANJE NA LEGENDU: Šaban Šaulić dobija bistu u rodnom Šapcu Izvor: Kurir televizija