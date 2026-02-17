Slušaj vest

Sin Snežane ĐurišićMarko Gvozdenović je pretučen u jednom stanu na Vračaru i nalazi se u Urgentnom centru na odeljenju Hirurgije. Njega je pre dva dana pretukao komšija kod kojeg je otišao kako bi se rešili nesporazum. Međutim, došlo je do nesuglasica pa je komšija nasrnuo na Gvozdenovića i naneo mu telesne povrede.

Kako je javljeno iz njene PR službe, Snežana Đurišić će se obratiti medijima u petak u 12 sati u MTS dvorani. Ona će prisutnima saopštiti planove vezane za njen solistički koncert i odgovoriti na pitanja u vezi sa lepim i manje lepim događajima koji su joj se desili u poslednje vreme.

1/7 Vidi galeriju Marko Gvozdenović Foto: Marina Lopičić, Stefan Jokić

Polomljena rebra

Prema saznanjima do kojih je došla ekipa Kurira, Gvozdenović je zadobio povrede u predelu grudnog koša, vidljive modrice po telu, oguljitena na laktovima, kao i hematome i razderotine na glavi. Zbog preloma više rebara hitno je primljen i ukazana mu je lekarska pomoć i obavljena dodatna dijagnostika.

Kako navodi naš izvor, u trenutku prijema bio je svestan, sa teškim povredama i bolovima.

Komšija nasrnuo na Gvozdenovića