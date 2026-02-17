Slušaj vest

Na Novom groblju danas porodica i prijatelji obeležili su sedam godina od godišnjicu smrti kralja narodne muzike Šaban Šaulić.

1/19 Vidi galeriju Sedam godina od smrti Šabana Šaulića Foto: Petar Aleksić

Njegova supruga Gordana, deca stigli su među prvima, noseći cveće i vence, vidno potreseni i sa tugom koja ni posle godina nije izbledela.

Udovica Gordana nije mogla da sakrije suze, dok je ćerke Ilda i Sanela položile cveće na grob i zapalile sveću za dušu pokojnog oca. Sin Mihajlo je, zatim, kao glava porodice završio sve običaje. Uz Šabanovu udovicu sve vreme je bila snajka, Mihajlova supruga.

Čuveni pevač počiva na Novom groblju, u Aleji zaslužnih građana.

Pomen Šabanu Šauliću Izvor: Kurir televizija

Na godišnjicu kralju narodne muzike stigli su i Hasan Dudić i Acko Nezirović.

Hasan Dudić jedini od kolega na pomenu Šaulicu Izvor: MONDO

Biografija kralja narodne muzike

Šaban Šaulić rođen je 6. septembra 1951. godine u Šapcu. Muzikom je počeo da se bavi veoma mlad, a već sa nepunih 18 godina snimio je prve pesme koje su mu donele ogromnu popularnost. Tokom karijere duge više od pet decenija, snimio je brojne hitove koji su postali evergrini narodne muzike, među kojima su „Dođi da ostarimo zajedno“, „Nema ništa majko od tvoga veselja“, „Kafanska noć“ i mnogi drugi. Zbog specifične emocije u glasu i interpretacije, publika mu je dodelila titulu „kralja narodne muzike“, koju je nosio do kraja života.

1/13 Vidi galeriju Šaban Šaulić Foto: Printscreen YouTube, Ana Paunković

Bio je u braku sa suprugom Gordanom, sa kojom je dobio troje dece, a porodica mu je uvek bila najveća podrška.

Tragična smrt

Šaban Šaulić tragično je preminuo 17. februara 2019. godine u teškoj saobraćajnoj nesreći u Nemačkoj, gde je bio na nastupu.

Do nesreće je došlo kada je automobil u kojem se nalazio udaren velikom brzinom od strane drugog vozila. Uprkos naporima lekara, Šaban je podlegao teškim povredama. Vest o njegovoj smrti potresla je region, a hiljade ljudi oprostilo se od njega na komemoraciji i sahrani u Beogradu.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa lica mesta nesreće gde je poginuo Šaban Šaulić Foto: westfalen-blatt.de