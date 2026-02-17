Slušaj vest

Mina Kostić započela je ljubavnu priču sa Kasperom putem društvenih mreža, a od prvog susreta uživo njihova veza ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Iako su često na meti kritika, posebno na društvenim mrežama, sada su odlučili da otvore srce i ispričaju sve detalje svoje veze.

Mina Kostić Kasper
Foto: screenshot pink tv

Mina Kostić i Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, objavili su da planiraju da napišu knjigu u kojoj će podeliti sve što su zajedno doživeli i proživeli.

Mina Kostić i Casper
Foto: Preent Screen

- Dragi naši, budući na sve ono što smo nas dvoje prošli zajedno, od osuda i uvreda do laži i kleveta, dugujemo vam knjigu koja će se zvati "Mi". Ovo je priča o nama, ali i priča u kojoj će se pronaći svi oni koji veruju u prave ljubavi i prave životne vrednosti. Ljubav je najveća sila i moć koja uvek na kraju pobeđuje sve laži, uvrede i nepravde - napisali su oni u obraćanju na Instagramu.

Mina Kostić i Kasper Foto: Instagram

 Dirljive reči uputila vereniku

Kako je Mina pričala svaki dan su u kontaktu i na video pozivima, a ovoga puta mu je posvetila i dirljive reči na društvenim mrežama.

- Ti si moj mir u svetu koji je često preglasan. Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog toga kakva ja postajem pored tebe. Smirenija, hrabrija, svoja... Volim te - napisala je Mina na Instagramu.

Iako nije poznato kada se Ćuruvija vraća, pevačica se ne libi javno da pokaže koliko joj verenik nedostaje.

Mina Kostić Foto: Instagram

"Razmišljala sam da se zamonašim"

Podsetimo, pevačica je nedavno otvoreno govorila o teškim trenucima kada je htela i da se zamonaši.

- Mada sam rešila da više nemam šanse i da neću da se upuštam u veze sa muškarcima, razmišljala sam čak i da se zamonašim. Bila sam jako razočarana - govorila je Mina i dodala:

- Nisam ja tu kriva, oni su, nisu bili pravi. Išla sam u crkvu puno, obilazila manastire...jesam u jednom trenutku htela da ostavim pevanje i sve. Kad sam Anastasiji rekla "neće da peva mama"..."šta to pričaš?" Katastrofa, kada neko hoće da menja što vam Bog dao i vas, ono što ste vi to je strašno - priznala je pevačica.

Ne propustiteStarsMINA KOSTIĆ ZAPOSLILA VERENIKA KASPERA! On se oglasio iz Amerike i otkrio sve javno: "Svakoj ženi je potrebno ovako nešto" (FOTO)
Stars"U AMERICI ŽIVI SIROTINJSKI, PLAĆA SOBICU OD 12 KVADRATA" Kasper nije poveo Minu jer nema gde da spava! Oglasila se pevačica i poručila samo jedno!
Mina Kostić
Stars"NISAM SMEO OVO DA VAM KAŽEM..." Kasper se oglasio iz Amerike i javno se obratio Mini Kostić: Ovo iznenađenje mnogi nisu očekivali (FOTO)
615073506_1652322979257875_4423785498817617451_n.png
Stars"ON JE POSLEDNJI ĆURUVIJA OD SVOJE FAMILIJE" Mina najavila odlazak na vantelesnu oplodnju, pa otkrila intimne detalje
Screenshot 2026-01-27 090457.png

"ODMAH SAM MU DALA, NIŠTA NISAM ČEKALA" Mina Kostić šokirala priznanjem Izvor: Kurir