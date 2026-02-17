MINA KOSTIĆ I KASPER PIŠU KNJIGU! Otkrivaju sve detalje ljubavne priče koja je šokirala javnost
Mina Kostić započela je ljubavnu priču sa Kasperom putem društvenih mreža, a od prvog susreta uživo njihova veza ne prestaje da privlači pažnju javnosti. Iako su često na meti kritika, posebno na društvenim mrežama, sada su odlučili da otvore srce i ispričaju sve detalje svoje veze.
Mina Kostić i Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, objavili su da planiraju da napišu knjigu u kojoj će podeliti sve što su zajedno doživeli i proživeli.
- Dragi naši, budući na sve ono što smo nas dvoje prošli zajedno, od osuda i uvreda do laži i kleveta, dugujemo vam knjigu koja će se zvati "Mi". Ovo je priča o nama, ali i priča u kojoj će se pronaći svi oni koji veruju u prave ljubavi i prave životne vrednosti. Ljubav je najveća sila i moć koja uvek na kraju pobeđuje sve laži, uvrede i nepravde - napisali su oni u obraćanju na Instagramu.
Dirljive reči uputila vereniku
Kako je Mina pričala svaki dan su u kontaktu i na video pozivima, a ovoga puta mu je posvetila i dirljive reči na društvenim mrežama.
- Ti si moj mir u svetu koji je često preglasan. Ne volim te zbog onoga što jesi, već zbog toga kakva ja postajem pored tebe. Smirenija, hrabrija, svoja... Volim te - napisala je Mina na Instagramu.
Iako nije poznato kada se Ćuruvija vraća, pevačica se ne libi javno da pokaže koliko joj verenik nedostaje.
"Razmišljala sam da se zamonašim"
Podsetimo, pevačica je nedavno otvoreno govorila o teškim trenucima kada je htela i da se zamonaši.
- Mada sam rešila da više nemam šanse i da neću da se upuštam u veze sa muškarcima, razmišljala sam čak i da se zamonašim. Bila sam jako razočarana - govorila je Mina i dodala:
- Nisam ja tu kriva, oni su, nisu bili pravi. Išla sam u crkvu puno, obilazila manastire...jesam u jednom trenutku htela da ostavim pevanje i sve. Kad sam Anastasiji rekla "neće da peva mama"..."šta to pričaš?" Katastrofa, kada neko hoće da menja što vam Bog dao i vas, ono što ste vi to je strašno - priznala je pevačica.