Vest da je sin Snežana Đurišić, Marko Gvozdenović, pretučen i hitno primljen u bolnicu snažno je odjeknula u javnosti. Ekipa Kurira obišla je kraj na Vračaru u kojem živi, a komšije su imale samo reči hvale za njega.

Stanari zgrade ističu da je miran, kulturan i nenametljiv, uvek spreman da pomogne. Mnogi od njih, kako kažu, nisu ni znali da je naslednik poznate pevačice, jer se nikada nije isticao niti pozivao na majčino ime.

Pozitivne utiske o njemu imaju i zaposleni u obližnjoj apoteci, kao i u restoranu u koji je često dolazio na ručak. Opisuju ga kao ljubaznog i prijatnog gosta, koji je sa svima komunicirao sa poštovanjem.

Stanovnici ovog dela Vračara navode da su iznenađeni i potreseni vestima o incidentu, jer, prema njihovim rečima, ništa nije ukazivalo na to da bi mogao biti umešan u bilo kakve probleme.

- Kažete da je pretučen sin pevačice Snežane Đurišić, Marko? Čekajte, to je crn čovek, mršav, bledunjav- bila je prva reakcija komšije koji je izašao iz zgrade.

Potom nam je ispričao svoj utisak:

- Zasta nisam znao da je on sin tako velike muzičke zvezde. On je miran čovek, lepo se javi, ne mogu da kažem nijednu lošu reč. Baš sam se iznenadio. Mislim da on tu iznajmljuje stan. Nisam to očekivao, pa ne bih da ulazim u detalje koje ne znam, viđao sam ga i uvek je bio ok- ispričao je Markov komšija.

U lokalnoj apoteci takođe ga poznaju.

- Pročitali smo informaciju iz novina. Baš nam je žao. On je dolazio da kupuje kod nas medikamente. Nadamo se da će biti dobro. Snežana je divna žena i veliki umetnik čije pesme slušamo, verujemo da je ovo neki nesporazum-smataju stručnjaci iz oblasti farmacije koji su sa nama ljubazno porazgovarali.

Isti je slučaj bio i u ugostiteljskom objektu.

- Zaista smo zatečeni. Znamo da je on sin Snežana Đurišić. Nije dolazio često, ali kad god bi svratio bio je lepo raspoložen. Baš čudno- rekao nam je jedan od zaposlenih.

Sačekali smo da još neko od komšija izađe iz zgrade. Koga god sa smo upitali za Marka ljudi su bili iznenađeni da je on naslednik muzičke zvezde.

-Sada prvi put čujem da je on Snežanin sin. Komšije smo, ali ne idemo jedni kod drugih da ispijamo kafu. Ne mešamo se komšijama u život, ali nadam se da će on biti dobro- rekao je gospodin.