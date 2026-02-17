Slušaj vest

Čedomir Jovanović dobio je iznenađenje od svoje ćerke, pa su ga emocije savladale. On je dobio kolač od svoje naslednice, a uz to je dobio i poruku od svoje ćerke koja ga je emotivno dirnuča, pa je zaplako. Ovaj trenutak usnimio je njegov prijatelj Aca Kos.

Jovanović je kao i svakog dana otišao do kuhinje da skuva čaj, a onda je otvorio frižder i zatekao iznenađenje.

- Uvek najbolje spremam čaj, sve po PS. Crni sa testom kokosa, crne čokolade, ima i malo nara - rekao je Čeda, a onda ga je Aca prekinuo govoreći mu da u frižideru ima iznenađenje.

Kada je političar otvorio vrata, unutra je stajala kutija u kojoj su bile cimet rolnice i poruka: "Tata, volim te". Ovaj prizor ga je odmah slomio, a kako je naveo to mu je poslala ćerka Zora Fejt.

- Zna koliko volim cimet, sad sam ti rekao da ima cimeta u čaj. Uf. I ti ćeš jednog dana osetiti to. Kako se pocepaš po pola, pa pola tebe gura i živi za njih da bi bili što dalje od tebe tamo negde u boljem svetu koji će im život sutra učiniti srećnijim zbog svega onoga što ovde nemaju,a to je samo škola ništa drugo - rekao je on i dodao:

1/4 Vidi galeriju Čeda Jovanović i Aca Kos proslavljaju Badnje veče Foto: Printscreen

1/5 Vidi galeriju Ovde žive Čeda Jovanović i Aleksandar Kos Foto: Printscrean

- A druga polovina... mirišem njihove majice i ne menjam posteljinu na krevetima u njihovoj sobi da bi ih što duže fizički osećali dok nisu tu. Moja Zora Fejt, moj nitro ljubim te. I Mihajla i Anđu i Janu - rekao je on u obraćanju na Instagramu.

Ovu situaciju Kos je opisao rečima: "Stigla mu je Zora Fejt iz Edinburga, ponovo je rođen."