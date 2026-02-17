DUVANJE SVEĆICA, ZAMALO DA PROUZROKUJE POŽAR: Pevaču žena priredila iznenađenje pa se upalio protivpožarni ALARM
Nigor Lazić, danas proslavlja 55. rođendan, a njegova supruga potrudila se da mu za ovaj poseban dan priredi iznenađenje, koje umalo da izazove požar.
Njegova supruga unela je u stan tortu sa svećicama i dva vatrometa, a zbog toga se upalio protivpožarni alarm. Ovaj video nasmejao je sve Nigorove pratioce.
- Ovo je alarm, hvala ženo moja. Prepadoh se - rekao je pevač na snimku, a potom oduvao svećice.
- Srećan rođendan uz pesmu protivpožarnog alarma - napisao je on u opisu snimka.
Supruga i on se borili za potomstvo
Igor Lazić Nigor dotakao se svojevremeno ove teme i otkrio da njegova supruga Suzana i on nemaju nikakvih zdravstvenih problema, ali da do sada nisu uspeli da se ostvare kao roditelji.
- Proširenje porodice globalni je problem mladih bračnih parova i zajednica. Ne znam šta je razlog te sve češće prepreke, da li zbog toga što su nas bombardovali, što nas je jad snašao sa svih strana i što živimo živote ispunjene stresom. Bili smo na pregledima koji su pokazali da je s medicinske strane sve u redu, ali kao i sve drugo, ovaj problem ide iz naših glava, a možda nam zbog preterane želje i ne uspeva da postanemo roditelji. Ko zna šta se dešava, sve je u božjim rukama, nadam se da će nas onaj odozgo pogledati. Iskreno, meni je i vreme, kako kaže moj drugar Saša: "Ja kada bih dobio dete, ne bih mu bio tata, nego dedo" - rekao je Nigor tada.
Kurir.rs