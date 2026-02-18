Slušaj vest

Klupko oko paljenja džipa Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, iz dana u dan sve se više odmotava, a istraga dobija nove pravce.

Incident koji je uznemirio javnost i pokrenuo brojna pitanja sada dobija konkretnije obrise.

Policija je juče uhapsila Z.R. (23) koji se sumnjiči da je zapalio automobil Baka Prasetu.

Detaljno isplanirano

Prema najnovijim informacijama do kojih smo došli, piroman je kobne noći bio maskiran, s kapuljačom i prekrivenim licem, što jasno ukazuje na to da je akcija bila unapred isplanirana. Na snimcima s nadzornih kamera, koje pokrivaju gotovo čitavo naselje, vidi se osoba koja se kreće oprezno i izbegava direktno osvetljene delove ulice, što dodatno budi sumnju da je teren prethodno bio dobro proučen.

Posebno je intrigantan podatak da je vozilo kojim je, kako se pretpostavlja, pobegao s mesta incidenta bilo parkirano čak dve ulice dalje. To ukazuje na mogućnost da je želeo da zametne trag i oteža eventualnu identifikaciju registarskih oznaka.

Pojedini izvori navode da se utvrđuje da li je upravo počinilac u prethodnom periodu viđen u blizini naselja, što otvara mogućnost da je danima, pa čak i nedeljama, pratio influenserovu rutinu.

Upravo iz tog razloga nadležni planiraju da pregledaju snimke sigurnosnih kamera i nekoliko meseci unazad kako bi rekonstruisali njegovo kretanje i eventualno uočili sumnjive obrasce ponašanja.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase u problemu Foto: Privatna arhiva, Kurir/Ljilja Stanišić, Instagram/bakaprase, Instagram/bakaprase

Sve se zna

Stanovnici ovog dela grada kažu da su šokirani događajem, ističući da je kraj miran i da se ovakvi incidenti retko dešavaju. Stručnjaci za bezbednost navode da će ključnu ulogu u rasvetljavanju slučaja imati forenzička analiza, kao i detaljno veštačenje zapaljenog automobila, koje bi moglo da otkrije tragove zapaljive materije ili druge važne dokaze.

Istraga je i dalje u toku, a javnost, naročito fanovi ovog kontroverznog jutjubera, s nestrpljenjem očekuju nove informacije koje bi mogle da rasvetle motiv za ovaj incident. Uhapšeni Z.R. su sumnjiči i za pokušaj iznude, što bi mogao da bude motiv.

Povukao se

U više navrata smo pokušavali da stupimo u kontakt s Bogdanom Ilićem, ali njegov broj telefona je nedostupan. Takođe smo ga čekali ispred zgrade u kojoj živi, ali se on nije pojavljivao.

Do sada se oglašavao isključivo putem društvenih mreža, gde je detaljno objašnjavao kompletnu situaciju kroz koju je prošao, ali i šta može da bude pozadina napada. Interesantno je to da od policije nije tražio zaštitu, niti je unajmio privatno obezbeđenje.