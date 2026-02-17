Slušaj vest

Biljana Jevtić iskoristila je sneg koji je danas padao u Beogradu kako bi bacila đubrtivo, na travu u svom dvorištu. Pevačica je otkrila trik kako da vam bašta bude što zelenija. 

Ona je izašla u svoje dvorište na Petlovom brdu i pokazala koliko je posvećena domaćica koja brine o svakom detalju svog doma.

- Jedva sam čekala da padne sneg, da bacim malo đubrivo, vidiš, trava mi je prošle godine bila izgorela", izjavila je pevačica, objašnjavajući da se nada da će ovaj zimski tretman pomoći da se trava oporavi i da na proleće ponovo zazeleni punim sjajem.

Pevačica je otkrila da sneg za nju ne predstavlja samo zimsku čaroliju, već i idealnu priliku za radove u bašti. Naime, Biljana je odlučila da upravo dok pada sneg baci đubrivo po svom travnjaku.

Biljana je iskreno priznala da njeno dvorište nije izgledalo onako kako je želela, jer su letnje vrućine uzele svoj danak.

