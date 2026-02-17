"NEMAMO ŠTA DA SKRIVAMO" Srećni dani u domu Alke Vuice! Pevačica postaje baka
Producent Arian Vuica, sin Alke Vuice, sa verenicom Dorom Šitum odbrojava dane do venčanja, a sada su otkrili i najlepše vesti, a to je da čekaju bebu.
Kako su Arian i Dora rekli, sa nestrpljenjem iščekuju dolazak prinove početkom jula. Par očekuje dečaka, a iako ime još nije odabrano, slažu se da će odluka doći spontano, u pravom trenutku.
- Evo, već se lagano širi vest i nemamo šta da skrivamo. Čekamo bebu i jedva čekamo da nam dođe. Termin je početkom jula pa imamo još vremena da se dobro pripremimo - rekla je Dora za Story.hr, ističući kako se oboje raduju novoj životnoj ulozi.
"Alka nas je upoznala"
Buduća snajka, koja ne krije uzbuđenje, istakla je da će njihovo dete rasti okruženo ljubavlju.
- Naše će dete biti jako voljeno i imaće sve na svetu - dodala je Dora, otkrivajući zanimljiv detalj da ju je upravo pevačica, kroz profesionalnu saradnju, i upoznala s Arianom.
Srećne vesti o bebi stižu samo nekoliko dana nakon što je Alka javno objavila da ženi sina jedinca. Podsetimo, pevačica je na nedavnom koncertu u zagrebačkoj Areni pred punom dvoranom podelila radosnu vest.
Ona na društvenim mrežama nije štedela reči hvale za buduću snajku, objavivši njihovu zajedničku fotografiju uz opis: "Moja Dora Šitum koja je inače šminkerka, a uskoro i moja snaja, moram se pohvaliti".
Ko je Arian Vuica?
Sin Alke Vuice je uspešan muzički producent i di-džej, poznat na trep sceni pod umetničkim imenom Dr. Strapazoot. Muzičko obrazovanje sticao je u Londonu, a zanimljivo je da je tokom studija živeo u kući Sajmona Le Bona, frontmena legendarne grupe "Duran Duran".
Arian je sin Alke i poznatog slikara Vuka Veličkovića (Vuk Vidor). Iako su Alka i Vuk ostali u dobrim odnosima, Arian nosi majčino prezime. Alka je ranije objasnila da je to bila njena odluka jer je bila samohrana majka u ratnim vremenima, a sin je kasnije sam odlučio da zadrži prezime Vuica.
Kurir.rs/ Blic