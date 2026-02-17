Slušaj vest

Anita Stanojlović ne može više da izdrži u Beloj kući, pa je u trenutku nervnog sloma napravila haos u kući.

Ovaj trenutak usledio je nakon što je čula da u odabrane odlaze ljubavni parovi koji treba da se vežu lisicama. Među njima je bio i njen partner Luka Vujović, što je nju izbacilo iz takta pa je lomila sve pred sobom.

Anita je polomila sve što joj je došlo pod ruke u spavaćoj sobi, a Luka je pobegao glavom bez obzira. Samo joj je kratko poručio: "Ja ne želim ovakav život".

U spavaćoj sobi uletelo je i obezbeđenje kako bi sprečilo neki veći incident, a Anita je zaplakala na sav glas i lice pre prekrila rukama.

1/7 Vidi galeriju Anita Stanojlović Foto: Printscreen YouTube

Anita traži da ide kući

Burno jutro u rijalitiju "Elita 9" obeležio je žestok verbalni okršaj bivših partnera, Anite Stanojlović i Anđela Rankovića, koji je rezultirao Anitinim zahtevom za hitan raskid ugovora.

Sve je počelo tokom rutinske podele budžeta, kada su između njih dvoje pale teške reči i optužbe, zbog kojih se Anita vidno potresla. Emotivni pritisak je bio preveliki, pa je u suzama napustila Belu kuću i otišla u dvorište, gde je doživela slom.

Iako su gledaoci navikli na dramatične pretnje učesnika, Anita je ovoga puta bila izričita u nameri da trajno napusti šou, tražeći pravnog zastupnika isključivo radi izlaska:

"Pošaljite mi advokata, želim da izađem odavde. Želim da se donese ugovor, da potpišem ugovor i da idem kući".