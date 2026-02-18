Slušaj vest

Marija Kulić, poznata je domaćoj javnosti još od emitovanja rijalitija "Parovi", kao majka rijaliti takmičarke Miljane Kulić. Kasnije i sama je bila deo TV formata "Zadruga". Majka je tri kćerke, pored Miljane ima i Anu i Tijanu.

Marija Kulić odrasla je sa majkom Spomenkom i bratom Pecom, a oca Branka, koji je bio alkoholičar i nasilnik, izgubila je sa 12 godina. U 45. godini je saznala da je obolela od kancera krajnika, a u isto vreme preživljavala je drame sa ćerkama - Tijana i Ana su imale udese, dok se Miljana borila za život zbog operacije smanjenja želuca.

Marija je sudbonosno "da", 13 godina starijem, Siniši Kuliću izgovorila čim je postala punoletna, a godinu dana kasnije dobila je Miljanu. Sa 24 je rodila Tijanu, a posle četiri godine i Anu.

- Bila sam zrela za svoje godine, pa sam sama vodila računa o deci. Miljana je bila zahtevno dete, stalno joj je nešto falilo, pa nisam spavala dok nije porasla. Pored svih obaveza sam i radila u svom dragstoru. Siniša mi nije pomagao oko dece, jer je noću radio, a danju spavao. Prodavao je auto-delove, držao je sportsku kladionicu, bilijar klub, kafanu... - otkrila je svojevremeno Marija Kulić.

Majka Kulićevih je svojevremeno progovorila o vaspitanju kćerki.

- Kod mene je morao da se zna red! Miljana me je najviše slušala. Nikada nije zakasnila, dok su Tijana i Ana moljakale da ostanu duže napolju. Siniša nije bio strog, ali nije voleo da se provokativno oblače. Govorila sam mu: "Pusti ih, kad će ako neće sad. Važno je da im nisu gole s*** i da im se ne vidi d***."

Iako je Miljana bila najposlušnije dete, Mariji je zadala najviše glavobolja. Jedna od njih bila je kada joj je saopštila da ulazi u rijaliti "Maldivi", koji je bio početak njene rijaliti karijere, koja je duga već deceniju.

- Bila sam protiv toga, ali nisam mogla da je sprečim jer je imala 19 godina. Oduvek ju je privlačio javni život. Dok je bila mlađa, često smo odlazili u komšiluk kod jedne bake. Tamo su njih dve gledale "Zvezde Granda", a baka bi joj rekla: "Miljana, zašto ne nađeš nekog dečka poput Dušana Svilara? Vidi kako je fin i vaspitan." Moja ćerka je to bukvalno shvatila i počela da opseda javne ličnosti. Kada sam saznala za to, odvela sam je kod psihijatra da vidim zašto je zaluđena ljudima sa televizije. Dane je provodila razmišljajući o njima. Bilo je strašno. Ali kada je ušla u rijaliti, prestala je sa tim - svojevremeno je otkrila Marija Kulić.

Premda Miljana Kulić može da se pohvali bogatim rijaliti stažom, školovanje ove mlade Nišlijke je pod velikim znakom pitanja.

Kulićeva je u više navrata 2018. godine u rijalitiju "Zadruga" isticala da je student Pravnog fakulteta, međutim, to nije bila istina.

Upitno je da li Miljana i završila srednju školu, a takmičari "Parova" su je često prozivali što nije završila Pravno-birotehničku školu, nego ju je napustila nakon dve godine i zaposlila se kao konobarica.

Srednja sestra, Tijana Kulić, završila je Ekonomski fakultet, kako je otkrila svojevremeno Miljana. Najmlađa Ana Kulić, uspešno balansira posao i studije na Filozofskom fakultetu.

Majka sestra Kulić, Marija, bila je odličan đak u Osnovnoj školi "Kole Rašić". Razrednom starešini Petru Saviću, koji je predavao srpski jezik, bila je miljenica jer je najbolje pisala sastave.

- Uvek je uzimao moj pismeni zadatak da bi ostalima pokazao kako treba da se piše. Mnogo sam volela školu, toliko da poslednjeg dana zimskog raspusta ne bih spavala cele noći, već bih presedela na fotelji čekajući da svane, kako bih krenula na časove. Sve predmete sam volela, osim matematike. Mučila sam se da bih dobila peticu. Ali uvek bih naučila, nikada nisam prepisivala od drugih, niti sam dala da od mene prepisuju. Tužakala sam decu koja to rade.

Posle osnovne, upisala je srednju pravno-poslovnu, u kojoj je bila odlična sve dok nije počela da izlazi sa drugaricama.

- Volele smo da se okupimo i igramo karte. Tada sam malo popustila sa školom, pa sam bila vrlodobra. U drugoj godini srednje sam se zaljubila. On mi je bio prvi momak.

Godinu dana kasnije upoznala je budućeg supruga Sinišu Kulića. Imala je samo 17 godina kada je uplovila u vezu u kojoj je već tri decenije.