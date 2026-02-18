Slušaj vest

Pevač Bojan Tomović bio je jedna od prepoznatljivih muzičkih zvezda dvehiljaditih godina, osvajajući publiku hitovima poput "Na distanci", "Plava motorola", "Nokia" i "Sanja, Sanja". Njegova pesma "Jugić", snimljena u duetu sa Jovanom Pajić, i dalje se pamti.

Iako su mu mnogi predviđali blistavu muzičku karijeru, Tomović se u jednom trenutku povukao iz javnosti i potpuno promenio životni pravac. On je čak i promenio veru i ime i prezime, a jednom prilikom je šokirao ljude kada je priznao da je prevario suprugu – i to sa njenim bratom od strica, čime je dodatno skrenuo pažnju na svoj turbulentan privatni život.

- Jesam, pa dobro to je bilo zezanje, ona je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote i pala je flaša na nas. Moja žena je čak i navijala da se poljubimo sa jezikom i šta fali? Fino se ljubi ozbiljno ti kažem.

1/6 Vidi galeriju Bojan Tomović ne prestaje da intrigira Foto: Kurir Televizija, Screenshot, Printscreen

Bojan Tomović je promenio veru i ime, ističući da je u islamu našao mir. Od tog trenutka zove se Ammar Moštrokol.

- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač za Novu.

Međutim, pevač je ubrzo došao do zaključka da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik.

- Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.

On je kasnije priznao da boluje od bipolarnog poremećaja i da ima velike probleme.