PEVAČ PREVARIO ŽENU S NJENIM BRATOM OD STRICA! Sve se saznalo, pa usledio šok odgovor
Pevač Bojan Tomović bio je jedna od prepoznatljivih muzičkih zvezda dvehiljaditih godina, osvajajući publiku hitovima poput "Na distanci", "Plava motorola", "Nokia" i "Sanja, Sanja". Njegova pesma "Jugić", snimljena u duetu sa Jovanom Pajić, i dalje se pamti.
Iako su mu mnogi predviđali blistavu muzičku karijeru, Tomović se u jednom trenutku povukao iz javnosti i potpuno promenio životni pravac. On je čak i promenio veru i ime i prezime, a jednom prilikom je šokirao ljude kada je priznao da je prevario suprugu – i to sa njenim bratom od strica, čime je dodatno skrenuo pažnju na svoj turbulentan privatni život.
- Jesam, pa dobro to je bilo zezanje, ona je čak i navijala. Imali smo po 20 godina, igrali smo masne fote i pala je flaša na nas. Moja žena je čak i navijala da se poljubimo sa jezikom i šta fali? Fino se ljubi ozbiljno ti kažem.
Bojan Tomović je promenio veru i ime, ističući da je u islamu našao mir. Od tog trenutka zove se Ammar Moštrokol.
- U islamu sam pronašao spas i mir, a ime Ammar sam izabrao jer kažu da na arapskom jeziku znači "život", tako da ja, uprkos svojoj bolesti, koja je nažalost poznata po velikom broju samoubistva, biram novi život - rekao je pevač za Novu.
Međutim, pevač je ubrzo došao do zaključka da "nije dovoljno dobar da bi bio Musliman" pa je odlučio da bude agnostik.
- Braćo Muslimani, praštajte, ali previše sam ja prljav da bih kaljao vašu najčistiju religiju. Nisam dostojan da budem dobar musliman i zato se vraćam u svoj mali začarani krug tame i depresije. Oprostite još jednom… Agnostik Bojan - napisao je tada na društvenim mrežama.
On je kasnije priznao da boluje od bipolarnog poremećaja i da ima velike probleme.
