Harmonikaš Mirko Kodić prvi put je, nakon tri godine, otvorio dušu i ispričao kako je izgledao poslednji dan života njegovog sina Aleksandar Kodić, koji je preminuo u 30. godini života.

Kako je naveo, ništa tog dana nije nagoveštavalo tragediju, Aleksandrov dan izgledao je sasvim uobičajeno, kao i svaki prethodni. Ipak, iznenadna smrt u oktobru 2023. godine zauvek je promenila život njihove porodice.

- Aleksandar je radio tog dana do 4-5 popodne kod Bodiroge i došao kući da se odmori malo pa uveče oko 9 da izađe s drugarima, a moja supruga je bila kod Goce Šabanove, čuvala je malu unuku njenu, od Ilde ćerkicu. Ona je tamo spavala i sutradan je došla i našla Acu na krevetu. I to je to - ispričao je Mirko Kodić.

"Svaki dan palim cigaretu za njega"

Muzičar je otkrio da bol za preranim odlaskom sina ne prolazi.

- Mnogo mi sin nedostaje. Svaki dan palim cigaretu za njega, svaki dan pijemo kafu, idem na groblje svake subote, ili kad mogu ako imam obaveza. On je sa mnom - izjavio je nedavno Mirko Kodić.

