Dalila Dragojević stekla je veliku popularnost učešćem u rijaliti programima, gde je upoznala i svog tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića. Ipak, njihov odnos doživeo je krah upravo pred kamerama, kada je tokom učešća u Zadruga uplovila u vezu sa Filipom Carem, i to pred očima svog supruga.

Mnogi su bili šokirani time što je Dalila sa ljubavnikom imala intimne odnose u istoj sobi u kojoj je spavao njen tadašnji suprug Dejan Dragojević. Inače, nakon kraha ljubavi i sa Filipom Carem, Dalila je sreću pronašla pored novog dečka koji živi u Americi.

Evo čime se bavi Dalilin partner

Dalila živi sa njim u Majamiju, odakle redovno objavljuje slike i snimke na Instagramu, a nakon spekulacija javnosti da se njen izabranik bavi selidbom stvari, konačno je otkrila njegovo zanimanje.

Na Instagramu je objavila fotke pored kamiona, uz opis u kome je otkrila da je nje Marko jedan od najvrednijih radnika u firmi.

"Što bi zapevao Andrija Milošević: "Moj je dečko kamiondžija, sa njim nekad odlazim i ja". Tako i ja sa svojim momkom završih turneju od NYC do Majamija, pa nazad. Svuda bili i svuda prošli... Sve će biti zabeleženo na Jutjubu", napisala je Dalila.

"Firma se bavi selidbom po celoj Americi. Broji preko 400 kamiona i preko 1.000 zaposlenih ljudi. Firma koja je pomogla mnogim ljudima bez posla i omogućila im napredak i pošten posao. Ponosna sam što je moj Marko deo ovog tima i što važi za jednog od najvrednijih radnika", podelila je na svom profilu Dalila Dragojević, koja se u toku emitovanja Zadruge čak i razvela.

Vesna Rivas je razotkrila

Na društvenim mrežama Dalila je ratovala sa nekim javnim ličnostima, a posebno sa Vesnom Rivas. Nedavno je u lajvu na TikTok-u Miljani Kulić ispričala za Vesnin dug prema njoj, što je Rivasova oštro demantovala.

- Ma ja sam je dobila na sudu. Taksimetar samo kuca, kamate samo kucaju… Njeni advokati razvlače tamo i dalje…. Kažu ‘Ajde, još 20 dana, doći će iz Amerike’. Nikako da dođe - ispričala je Vesna, koja smatra da Dalila ne sme da se vrati u Srbiju, jer će je pravo sa granice odvesti u zatvor.

