Muškarci Z.L. (53) i L.S. (26) lišeni su slobode zbog sumnje da su pretukli Marka Gvozdenovića, sina poznate pevačice Snežane Đurišić. Pored optužbi za nanošenje teških telesnih povreda, protiv njih je podneta i prijava za krivično delo zlostavljanje i mučenje

Napad na Marka Gvozdenovića prijavljen je 15. februara. Nakon što ga je Z.L. pozvao u svoj stan, a Marko Gvozdenović otišao, navodno u nameri da reši nesuglasice, sukob je eskalirao, a, kako prenose domaći mediji, Z.L. I L.S. su sina pevačice u stanu na Vračaru tukli i držali zatvorenog četiri sata.

Z.L. je, kako se sumnja, pozvao Gvozdenovića da dođe kod njega, nakon čega ga je tukao. Njih dvojica poznaju se odranije, dok je pretučeni Marko Gvozdenović naveo da osumnjičenog L.S. ne poznaje.

Njima je određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će da budu privedeni na saslušanje u Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, a nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

Oglasilo se tužilaštvo

Saopštenje Prvog osnovnog javnog tužilaštva prenosimo u celosti:

- Povodom napada na M.G.(46) koji se dogodio u Beogradu, na teritoriji GO Vračar, dana 15.02.2026. godine dežurni javni tužilac Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu je odredio zadržavanje u trajanju od 48 sati, u odnosu na Z.L. (1973) i L.S. (2000) zbog postojanja sumnje da su izvršili krivično delo teška telesna povreda iz člana 121 stav 1 Krivičnog zakonika, kao i druga krivična dela. U navedenom roku, osumnjičeni će biti saslušani, nakon čega će se tužilaštvo detaljnije oglasiti.

