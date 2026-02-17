Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija "Elita" Anđela Đuričić otkrila je tokom povratka iz Dubaija da se neće miriti sa Nenadom Marinkovićem Gastozom, nakon nedavnog raskida, a sada se pobednik prošle sezone "Elite" pojavio u javnosti sa atraktivnom crnkom, pevačicom Tinom Amore.

Odmah su počele priče da je ona nova Gastozova devojka, jer su delovali blisko i prisno, a oni za sada ništa ne komentarišu.  Tina Amore je zablistala u crvenoj odevnoj kombinaciji, a svi su gledali u njene raskošne obline.

U jednom momentu Gastoz je krenuo da ljubi Tinu u vrat i sve vreme joj šaputao nešto. Kako je noć odmicala, oni su bili sve bliži, a Gastoz je čak u jednom momentu ponovo poljubio Tinu u vrat, i stavio ruku na njenu butinu.

U kakom su njih dvoje zaista odnosu, ostaje nam da saznamo, a ono što sve zanima kako će takmičari Elite večeras reagovati kada Tina uđe u Elitu kako bi pevala na žurki.

Podsetimo, Anđela je nedavno progovorila o raskidu sa Gastozom. Ona ne krije da joj je krivo, ali i da je zavolela život, uprkos bolnom raskidu.

- Uvek sam cvetala, ne samo posle raskida. Najlepši smo svakako kad smo zaljubljeni. Volim da me neko voli i da ja volim nekoga, ali dobro, Bože moj. Ljudi se sastaju i rastaju, zavolela sam iskreno život u poslednjih par godina i sada dajem maksimum da mi bude najbolje. Može da se ostane prijatelj posle raskida, da se ispijaju kafe sad svakog dana ne, ali da se ostane u normalnom odnosu, svakako da da. Mislim da je iskustvo to što me je navelo da na stvari gledam kako treba - rekla je Anđela.

