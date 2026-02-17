Slušaj vest

Jutjuberu Bogdanu Iliću, poznatijem kao Baka Prase, izgoreo je skupoceni automobil u Beogradu na vodi.

Džip Brabus zapaljen je ispred njegove zgrade u luks naselju, a kako je ranije navodio, ova besna mašina vredi čak pola miliona evra.

Međutim, sada se pojavio novi video snimak u kojem Bogdan otkriva da mu je još jedan automobil uništen.

- Ne znam kako se ovo saznalo i kako je izašlo u javnost. Šteta je ogromna i ne znam šta da radim. Platio sam auto previše i mislio sam da ću ga voziti baš dugo. Čovek me je udario i odvalio mi je ceo zadnji deo. Nisam stigao ni da ga osiguram - govorio je Bogdan Ilić.

Ekstremno luksuzna verzija automobila

Radi se o Porsche Mansory 7/7, ekstremno luksuznoj verziji Poršea koju je preradila nemačka kompanija Mansory, poznata po ekstremnim modifikacijama superautomobila i luksuznih vozila. Mansory menja karoseriju, unutrašnjost, motor i performanse da bi napravio kultni, ručno dorađen auto sa mnogo ekskluzivnih detalja.

Ne postoji jedna fiksna cena jer se svaki Mansory projekat jako razlikuje u opremi i bazi automobila.

Kod modifikovanih Porsche vozila Mansory, paket dodatno povećava cenu baznog auta za stotine hiljada dolara, često preko 120.000 do 200.000 evra samo za preradu.

Ukupna cena luksuznog Mansory može ići i preko 400.000 evra ili više, u zavisnosti od modela, opreme i tržišta, dok Bogdan ističe da je za svoj primerak dao 700.000 evra!

- Ovaj automobil je Kabrio. Ima ih ukupno sedam na svetu i jedini u evropi. Ceo automobil, kao i svi detalji su od kovanog karbona. Sa 650 fabričkih konja, dignut je na 900 - govorio je Ilić u svom videu.

