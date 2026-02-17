Slušaj vest

Stanija Dobrojević svojevremeno je ponizila svog bivšeg dečka Vladimira Tomovića. Ona je u "Zadruzi" izjavila da joj je on najveće razočarenje u krevetu, što je tada izazvalo muk među ukućanima.

Naime, starleta je tada govorila o najlošijem seksualnom iskustvu, a komentari njenih cimera su se samo nadovezivali nakon njenog priznanja da je u pitanju Vladimir Tomović.

1/8 Vidi galeriju Stanija Dobrojević o gubitku bebe Foto: Printscreen YouTube

Zadrugari su izvlačili ceduljice sa brojevima iz providne činije, i na taj način dobijali pitanja koja se tiču njihove intime. Pitanje koje je iznenadilo mnoge bilo je ono koje je izvukla Staniji Dobrojević, a njen odgovor je nasmejao veliki broj zadrugara.

Stanija, koje je tvoje najlošije seksualno iskustvo? - Najlošije seksualno iskustvo bilo je sa Vladimirom Tomovićem, nije ga bilo - rekla je Stanija voditelju, dok su se cimeri počeli ironično da joj dobacuju. Prvi je bio Mensur Ajdarpašić, koji je sa svojim sugrađaninom iz Bara na ratnoj nozi već godinama.

- Pazi šta pričaš - vikao je Crnogorac. - To verovatno znači da su došli do dela kada trebaju da imaju odnose, a da momak nije mogao, možda se nije uzbudio. Možda mu je pala koncentracija - dodala je Dalila, koja je svojevremeno bila u šemi s Tomovićem.

- Ne znam šta da kažem, sve su drugi odgovorili. Neću o tome da pričam, ne želim da ja nekoga tamo iskompromitujem - rekla je na kraju Dobrojevićeva.

Tomović negirao da su bili u vezi

Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović svojevremeno je šokiralo javnost kad je na pitanje o vezi sa Stanijom Dobrojević više puta ponovio da u rijalitiju nikad nije imao devojku.

1/7 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen Instagram

"Ja nikad nisam imao devojku, imao sam ulogu", rekao je Vadimir.

"Bila je priča o tableti za dan posle"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno izjavio da je bio intiman sa Stanijom Dobrojević, sa kojom je učestvovao svojevremeno u rijalitiju "Farma" i šokirao sve detaljima.

1/9 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Kristijan Golubović Foto: Aleksandar Jovanović Cile, Printscreen

- Da, imali smo odnose. Mislim da je bilo 5 ili 6 puta. Pa je bila priča o pijenju tablete za dan posle, kada popijete pa prekinete nužno trudnoću. Međutim, to je ostalo u teoriji između Tamare Đurić i nje. Nešto su se prepucavale, pa je bilo kako od neprijatelja može da traži takvu tabletu, onda se automatski zna da si sa nekim spavala - rekao je Kristijan za Blic.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: