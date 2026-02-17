Slušaj vest

Zdravko Čolić najveća je muška balkanska zvezda. On danas uživa u braku sa suprugom Aleksandrom, a njegova prva devojka koju je predstavio javnosti bila je Jasna Dulić, koja ga je pratila na nastupima sa grupom “Lokice”.

Polovinom sedamdesetih godina prošlog veka njihova romansa je trajala četiri godine, a onda su oboje otišli svojim putem.

Čola je tu svoju ljubav vešto prikrivao i za ovu vezu su znali njegovi najbliži saradnici, a među njima je bio Đorđe Novković, otac poznatog pevača Borisa Novkovića. Boris je bio pubertetlija kada je Čola ljubio Jasnu.

1/7 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: TO Bar, Kurir

Međutim, zbog te Jasne je završio u bolnici. Bilo je to na Šolti, gde su Borisovi imali vikendicu, a Čola im sa Jasnom došao u goste.

„Jasna je bila lepa i zgodna devojka. Nikada lepšu nisam video od nje. Ja sam imao 12 godina. Jasna otišla da se istušira, a ja poludeo. Želeo sam da je vidim golu. I kradom sam se popeo na zidić kuće kako bih kroz mali prozor špijunirao i gledao kako se ona tušira. Tada sam pao, slomio ruku i završio u bolnici. Kasnije, kada su skontali kako sam slomio ruku, Čola se smejao, šta da kaže jednom klincu – prisetio se svojevremeno pubertetskih dana Boris Novković.

1/6 Vidi galeriju Boris Novković Foto: Vladimir Šporčić, PrintscreenJutjub/ dzonikg, Marina Lopičić

Čola je četiri godine bio u vezi s Jasnom Dulić, a nakon nje sedam godina je voleo manekenku iz Rijeke, Elizabetu Vidas.

- To su te moje veze i s trećom nisam imao kud nego sam se oženio. Imao sam nekad strasne i kratke afere, ali nisu rezultirale dugim zabavljanjem - rekao je ranije Čola.

Kurir/Najportal