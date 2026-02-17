Slušaj vest

Glumica Anja Mit porodila se u novembru, a svom partneru, košarkašu Vladimiru Petroviću, i sebi rodila je sina Filipa. Ona se sad javno obratila pevačici Milici Todorović, koja je u žiži interesovanja javnosti jer je rodila sina Bogdana oženjenom muškarcu.

Anja je Milici napisala poruku putem društvenih mreža.

1/6 Vidi galeriju Anja Mit Foto: Printscreen/Instagram

Ispod slike Milice sa naslednikom joj je istakla da se ne obazire na haos koji je nastao oko nje.

- Kako je on tako mali, najveći, a ti najjača! Sve drugo je tako malo i nevažno! Bog vas čuva - napisala je Anja Mit.

Anja Mit je, podsetimo, prošle godine otkrila da se razvela od pilota Ognjena Vesića, a malo posle toga je otkrila da je trudna sa Vladimirom.

Jaka poruka Milice Todorović



Podsetimo, pevačica Milica Todorović se nedavno oglasila se sada na društvenim mrežama i podelila snažnu poruku vere i ohrabrenja koja je mnoge dirnula.

"Ne opterećuj sebe previše. Bog te gleda. Zna kroz šta prolaziš. Zna da si umorna. Zna da si dala sve od sebe. Zna da si zbunjena zbog budućnosti. I pored svega ti ideš dalje. Nisi odustala i Bog se tome raduje".

1/5 Vidi galeriju Milica Todorović na meti Foto: Shutterstock, Damir Dervišagić, ATA Images, Printscreen/Instagrtam, printscreen/instagram/emilija_i_sedam_patuljaka

"Ti si snažna žena; prošla si kroz svaku oluju i ostala uspravna. Plakala si noćima, ali ti je Bog dao snagu da ponovo ustaneš. Ono što je trebalo da te slomi, učinilo te je jačom i zato mu zahvaljuješ" - stajalo je u objavi Milice Todorović ove reči, sa kojim se očigledno poistovetila.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: