Vođa i gitarista legendarnog benda Bijelo dugme, Goran Bregović, izgradio je impresivnu karijeru i postao jedno od najprepoznatljivijih imena regionalne muzičke scene.

Ipak, dok je on godinama pod svetlima pozornice, njegov mlađi brat Predrag Bregović izabrao je potpuno drugačiji, mirniji put.

Nakon razvoda roditelja, Goran je s majkom ostao u Sarajevu, dok se Predrag s ocem Franjom preselio u Livno. Po punoletstvu se vratio u Sarajevo i upisao fakultet, ali nikada nije pokazivao želju za medijskom pažnjom.

Brat Gorana Bregovića Foto: Dragan Kadić

O Breginom bratu javnost je najviše saznala upravo od slavnog muzičara, koji je jednom prilikom govorio o sličnostima s ocem. Istakao je da je fizički nalik njemu i da su obojica marljivi. Predrag je, kako kaže, povukao na majčinu stranu – visok, markantan i posvećen prirodi.

Najviše vremena provodi u Beški, sremačkom mestu na obali Dunava, gde neguje vinograd i proizvodi vino i rakiju koje rado deli s drugima.

Goran Bregović Foto: Kurir, Eva Dukić

Porodična priča Bregovića ima i druge važne detalje. Goranov otac Franjo kasnije je u Splitu zasnovao novu porodicu i dobio ćerku Dajanu. Bregina polusestra Dajana Bregović Marić preminula je iznenada u 61. godini, a koliko je bila vezana za prezime Bregović govori činjenica da je jednom sinu dala upravo to prezime, jer njena braća nemaju muške potomke.

Kurir/Najportal

